ÎÓ¸¯ÅÔ¡¢¾®¤µ¤á²ñ¾ì¤Ç¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ç¾Ð´é¤¢¤Õ¤ì¤ë¡¡»ëÎÏ°¤¤¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¤Ê¤¬¤é¤â¡Ö¤¤ç¤¦¤Ï¸«¤¨¤Æ¤Þ¤¹¡×
¡¡ÇÐÍ¥¤Î¾åÌî¼ùÎ¤¡Ê37¡Ë¡¢ÎÓ¸¯ÅÔ¡Ê32¡Ë¡¢·§ß·¾°¿Í´ÆÆÄ¡Ê56¡Ë¤¬22Æü¡¢ÅÔÆâ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿±Ç²è¡ØÎÙ¿ÍX -µ¿ÏÇ¤ÎÈà½÷-¡Ù¡Ê12·î1Æü¸ø³«¡Ë¤Î¸ø³«Ä¾Á°¥Æ¥£¡¼¥Á¥¤¥ó¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ë»²²Ã¤·¤¿¡£
¡ÚÁ´¿È¥·¥ç¥Ã¥È¡Û¿¿¤ÃÀÖ¤Ê¥É¥ì¥¹¤òÃå¤³¤Ê¤·¤¿¾åÌî¼ùÎ¤
¡¡¾®¤µ¤á¤Ê²ñ¾ì¤Ç¥¢¥Ã¥È¥Û¡¼¥à¤ÊÊ·°Ïµ¤¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¥¤¥Ù¥ó¥È¡£½é¤á¤ÆºîÉÊ¤ò´Ñ¤¿´ÑµÒ¤ÎÁ°¤ËÎ©¤Ã¤¿¾åÌî¤Ï¡Ö±Ç²è¡¢³Ú¤·¤ó¤Ç¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤·¤¿¤«¡©ºÇ¸å¤Þ¤Ç¸«¤Æ¡¢¤â¤¦1²ó´Ñ¤¿¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤Ã¤Æ¤¤¤¦Êý¤È¤«¤¤¤é¤Ã¤·¤ã¤¤¤Þ¤¹¤«¡©¡×¤È¸Æ¤Ó¤«¤±¡¢´ÑµÒ¤«¤é²¹¤«¤¤È¿±þ¤¬ÊÖ¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤È¡Ö¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¤Û¤Û¤¨¤ó¤À¡£
¡¡ÎÓ¤Ï¡Ö¤Ê¤«¤Ê¤«¤³¤Îµ¬ÌÏ´¶¤Î¾ì½ê¤Ç¡¢¤³¤Îµ÷Î¥¤Ç¤ªÏÃ¤¹¤ë¤³¤È¤Ê¤¯¤Æ¡¢¤Ê¤ó¤«¤³¤¦ÆÃÊÌ´¶¤¬¤¢¤Ã¤Æ¤¤¤¤¤Ç¤¹¤Í¡×¤È¤Ë¤Ã¤³¤ê¡£¡ÖËÍ¡¢ÌÜ°¤¤¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤¤ç¤¦¤Ï¤µ¤¹¤¬¤Ë³§¤µ¤ó¸«¤¨¤Æ¤Þ¤¹¡×¤È¾Ð¤¤¤Ê¤¬¤é¸ì¤ê¤«¤±¤Æ¤¤¤¿¡£¡¡ËÜºî¤Ï¡¢¡ÖÂè14²ó¾®Àâ¸½ÂåÄ¹ÊÔ¿·¿Í¾Þ¡×¤ò¼õ¾Þ¤·¤¿¥Ñ¥ê¥å¥¹¤¢¤ä»Ò¤Î¾®Àâ¡ØÎÙ¿ÍX¡Ù¤ò¡¢7Ç¯¤Ö¤ê¤Î±Ç²è¼ç±é¤È¤Ê¤ë¾åÌî¤È¡¢½é¶¦±é¤È¤Ê¤ëÎÓ¤Ç¼Â¼Ì±Ç²è²½¡£¿Í´Ö¤Î»Ñ¤ò¤·¤Æ¼Ò²ñ¤ËÊ¶¤ì¤ë¡ÈÏÇÀ±ÆñÌ±X¡É¤¬¤¢¤Õ¤ì¤ëÀ¤³¦¤òÉñÂæ¤Ë¡¢½µ´©»ïµ¼Ô¤Îºû·ûÂÀÏº¡ÊÎÓ¡Ë¤ÈXµ¿ÏÇ¤Î¤«¤«¤Ã¤¿ÇðÌÚÎÉ»Ò¡Ê¾åÌî¡Ë¤òÃæ¿´¤Ë¡¢Í½Â¬ÉÔÇ½¤Ê¥é¥¹¥È¤¬ÂÔ¤Á¼õ¤±¤ë°Û¿§¤Î¥ß¥¹¥Æ¥ê¡¼¥í¥Þ¥ó¥¹¡£