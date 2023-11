『スーパーマン：レガシー』レックス・ルーサー役が決定！アローバース版キャストも太鼓判

『THE GREAT 〜エカチェリーナの時々真実の物語〜』の皇帝ピョートル役で知られ、『X-MEN』シリーズのビースト役でもおなじみのニコラス・ホルトが、DC映画『Superman: Legacy(原題)』のレックス・ルーサー役で出演することが明らかになった。米The Hollywood Reporterなどが報じている。

『Superman: Legacy(原題)』は、ジェームズ・ガンとピーター・サフランが刷新を進める新DCユニバースの第一章「Gods and Monsters」を開幕する重要作となり、ニコラスはスーパーマン/クラーク・ケント役でオーディションの最終選考まで残った。最終的に主役は、『ハリウッド』や『ザ・ポリティシャン』などに出演しているデヴィッド・コレンスウェットに決定したが、米The Hollywood Reporterによると、ニコラスはスーパーマンの宿敵であるレックス・ルーサー役で出演が決まった。

これまでにレックス・ルーサー役は、DCエクステンデット・ユニバースとして製作された『マン・オブ・スティール』をはじめとするスーパーマン映画で、『ソーシャル・ネットワーク』や『ゾンビランド』などに主演したジェシー・アイゼンバーグが演じ、2006年公開の『スーパーマン リターンズ』ではケヴィン・スペイシーが同役に扮した。

最近では、米CWによるアローバース・ユニバースでジョン・クライヤーが演じたバージョンが人気を博し、ニコラスがレックス役に決まったとのニュースにジョンが反応。ソーシャルメディア「Thread」に、米Deadlineのニュース記事を投稿し、「彼は間違いなく、この役を演じ切るだろう」とコメントして太鼓判を押している。

また、現地時間21日(火)には、ジミー・オルセン役でスカイラー・ギソンド、イブ・テシュマッカー役でサラ・サンパイオが出演することが報じられた。

“Superman: Legacy” is rounding out its call sheet with Skyler Gisondo as Jimmy Olsen, and Sara Sampaio as Eve Teschmacherr. https://t.co/vrlXBV6lhi pic.twitter.com/dLxzTf5pWg

- Variety (@Variety) November 21, 2023