『FBI』シャンテル・ヴァンサンテンが異動！シリーズの別作品に参加

ヒットメイカーのディック・ウルフ(『LAW & ORDER』『シカゴ・ファイア』)が大都会ニューヨークのFBI支局を舞台に、爆破、テロ、誘拐など様々な凶悪犯罪に挑む捜査官たちの活躍を描く、大ヒット本格捜査ドラマ『FBI:特別捜査班』。同作でニーナ・チェイス捜査官を演じるシャンテル・ヴァンサンテンがスピンオフの『FBI:Most Wanted〜指名手配特捜班〜』へ“異動”となることが分かった。米Deadlineが伝えている。

聡明で強い意志を持ち、潜入捜査にも長けたニーナは、本家『FBI』のシーズン4終盤で登場。米CBSで昨年の秋から今年の春にかけて放送されたシーズン5にも準レギュラーとして引き続き姿を見せ、スチュアート・スコーラといつしか深い関係になっていた。

そんなニーナが本家を抜けて、『FBI:Most Wanted〜指名手配特捜班〜』に加わることに。『FBI:Most Wanted〜指名手配特捜班〜』は前シーズンをもってクリスティン・ゲインズ役のアレクサ・ダヴァロスが抜けており、その穴をシャンテル演じるニーナが埋めることになるようだ。ニーナが別のチームへ移ることで、スコーラも同行するのかどうかは今のところ分かっていない。

ハリウッドで先月まで続いていた脚本家、俳優組合のダブルストライキの影響で『FBI』シリーズのスケジュールも大幅に遅れたものの、いち早く制作を再開。先日には放送スケジュールが発表され、『FBI:特別捜査班』シーズン6、『FBI:Most Wanted〜指名手配特捜班〜』シーズン5、そしてもう一つのスピンオフ『FBI:インターナショナル』シーズン3が2024年2月13日(火)に立て続けに放送開始となる。

日本では、『FBI:特別捜査班』シーズン5がWOWOWにて2024年1月20日(日)より放送・配信。シーズン1〜4はHuluにて配信中だ。ニーナの新たな職場となる『FBI:Most Wanted〜指名手配特捜班〜』はシーズン1〜3がHuluにて配信中。(海外ドラマNAVI)

