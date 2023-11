ハリウッドの大人気シリーズ『』の新作映画が米ソニー・ピクチャーズで製作されることがわかった。

『ベスト・キッド』シリーズは1980年代に映画3部作が製作されたのち、1994年に女子高生を主人公とする第4作が公開。2010年には、とジェイデン・スミスによるリメイク版が製作された。また、2018年からはオリジナル版の続編ドラマシリーズ「」もスタートしている。

米によると、新作映画にはオリジナル版でダニエル・ラスーソー役を演じたラルフ・マッチオとリメイク版でミスター・ハンを演じたジャッキー・チェンが同じ役で出演する。これまで別とされてきた2つの『ベスト・キッド』ユニバースが接続されることになる。

物語の詳細は伏せられているものの、「米東海岸を舞台に、武術と厳しくも賢い師を通して、強さと道筋を見出す中国出身のティーンに焦点を当てた物語」になると伝えられている。次回のシーズン6で完結を迎える「コブラ会」にはマッチオも出演しているが、本企画にどう繋がっていくかにも注目だ。

監督には「このサイテーな世界の終わり」(2017-2019)や「ノット・オーケー」(2020)のジョナサン・エントウィッスル、脚本には『ピーターラビット』(2018)のロブ・リーバーが起用された。プロデューサーには『プラダを着た悪魔』(2006)や『トワイライト』『パーシー・ジャクソン』シリーズなどで知られるカレン・ローゼンフェルトが就任。2024年12月13日の米公開を目指し、来春の撮影開始が見込まれている。

発表に際し、ソニー・ピクチャーズは新たな“カラテ・キッド”役のキャスティングを開始。公式YouTubeアカウントに投稿した動画のなかで、マッチオとチェンが新作映画の製作アナウンスを行なったのち、チェンが「次のカラテ・キッド役を探しています」と伝えた。世界中から候補者を募集するとのことで、映像の最後に応募サイトのリンクも添えられている。



