「東京コミコン2023」アベンジャーズ特別ブース登場、マーベルとスター・ウォーズの先行アイテム情報到着

2023年12月8日~12月10日開催のポップカルチャーの祭典「東京コミックコンベンション2023」(2023)より、、の先行販売アイテム情報が届いた。「アベンジャーズ」創刊60周年を記念した特別ブースも登場。さらに主要ハリウッド映画の公式ライセンスグッズを集めた「コミコン・マーケット」も催される。

マーベル、スター・ウォーズ 注目先行販売アイテム

ウォルト・ディズニー・ジャパン株式会社の「MARVEL POP UP STORE/TCC2023」「STAR WARS POP UP STORE/TCC2023」ではマーベルやスター・ウォーズの大人気グッズを数多く展開予定。その数なんと1200品目以上。アイテムの一部が公開された。

【ホットトイズ】【ムービー・マスターピース DIECAST】『ディズニー100』1/6スケールフィギュア アイアンマン・マーク7(プラチナカラー)

© 2023 MARVEL

65,000円(税込)

【ホットトイズ】 【コミック・マスターピース】『マーベル・コミック』 1/6スケールフィギュア スパイダーマン

© 2023 MARVEL

50,000円(税込)

【ホットトイズ】 【コスビ】『スパイダーマン:アクロス・ザ・スパイダーバース』 スパイダーマン 3体セット

© 2023 MARVEL

(下からセット A、セット B、セット C) 各6,800円(税込)

【スモール・プラネット】 スタジャン(フリーサイズ)

1:スパイダーマン/ヴェノム/バトル

2:ガーディアンズ・オブ・ギャラクシー/ロケット

3:X-MEN/ウルヴァリン

各14,300円(税込)

【スモール・プラネット】 マンハッタンポーテージデザインバッグ デットプール各種

1:バックパック

25,080円(税込)

2:メッセンジャーバッグ

14,080円(税込)

3:ウェストバッグ

11.880円(税込)

【ホットトイズ】【コスビ】『スター・ウォーズ』[サイズ XL]ダース・ベイダー

© & TM Lucasfilm Ltd.

28,000円(税込)

【ホットトイズ】 【コスベイビー】『スター・ウォーズ』[サイズ S] ダース・ベイダー(イリディセント・カラー版)

© & TM Lucasfilm Ltd.

5,800円(税込)

【ホットトイズ】 【コスベイビー】『スター・ウォーズ』[サイズ S] ストームトルーパー(イリディセント・カラー版)

© & TM Lucasfilm Ltd.

5,800円(税込)

【スモール・プラネット】 スタジャン グローグー

16,500 円(税込)

【スモール・プラネット】ぬいぐるみ巾着

グローグー

© & TM Lucasfilm Ltd.

2,860円(税込)

チューバッカ

© & TM Lucasfilm Ltd.

2,860 円(税込)

「アベンジャーズ」創刊60周年記念ブース

マーベル・コミックス「アベンジャーズ」創刊60周年を記念したブース。1963年以降の歴代カバーアートが並んだヒストリー展示、さらに映画「アベンジャーズ」シリーズからもヒーローたちの等身大スタチューが壮観なフォトスポットを展開。

「コミコン・マーケット」

昨年の東京コミコン2022よりスタートした「コミコン・マーケット」は、今年5月に開催された大阪コミコン2023から新たに8メーカーが追加。これまで展開がなかったアイテムやコンテンツ、トイ、文具などの雑貨、アパレルブランドをはじめ計18社の商品を展示・販売。国内外の人気コンテンツ(マーベル、スター・ウォーズ、DC、ハリー・ポッター、バック・トゥ・ザ・フューチャー、ナイトライダー、ゴジラ)などを中心に約800以上のアイテムを揃える。話題のネットフリックス版の「ワンピース」の商品も販売。

東京コミコン限定の「シークレット・バッグ」も登場。ホットトイズ社製のアパレルやフィギュアをはじめ、東京コミコングッズが多数詰まっ

た福袋。種類は2種類で、XS~MサイズのTシャツが入っている「M」と、M~XLサイズのTシャツが入っている「L」。価格はそれぞれ5千円と1万円(税込)で計4種類を販売。

東京コミコン2023のメインビジュアルをラベルにまとった酒米の王・兵庫県産「山田錦」を使用した日本酒「葵天下」が限定販売。サイズは300ml(1,800円(税込))、750ml(4,000円(税込))の2種類。「葵天下」をご購入頂いた方の中から抽選で、来日セレブのサイン入り写真(額縁付き)をプレゼント。

参加メーカー一覧

エスワンフォー(株)(新規参加)、(株)壽屋(新規参加)、(株)青島文化教材社(新規参加)、(株)ノーツ(新規参加)、(株)アントレックス(新規参加)、(株)フォーカート(新規参加)、(株)ゲートウェイ・オートアート・ジャパン(新規参加)、(株)プライム1スタジオ、マテル・インターナショナル(株)、(株)タカラトミー、(株)国際貿易、CCPJAPAN(株)、(株)メディコム・トイ、(株)インロック、(株)ホットトイズジャパン、MIW、LFYT、TheNetworkBusiness

東京コミコン2023 開催概要 Ⓒ2023 Tokyo comic con All rights reserved. 会期 2023 年 12 月 8 日(金)11:00~20:009 日(土)10:00~20:0010 日(日)10:00~18:00 ※開催時間は変更となる可能性があります。 会場 幕張メッセ(〒261-0023 千葉県千葉市美浜区中瀬 2-1)1 ホール~4 ホール※ホールは変更となる可能性があります。 主催 株式会社東京コミックコンベンション、東京コミックコンベンション実行委員会 イベント内容 ・国内外映画、コミックなどの最新情報公開・企業出展(限定・先行商品の販売、グッズの展示など)・実際に映画で使用されたプロップ(小道具)や、レアグッズの展示・最新技術を使った様々なコンテンツの体験・海外セレブ俳優との交流・ステージでのライブやパフォーマンス ・コスプレイヤーとの交流、コンテスト ・漫画家やイラストレーターの作品展示や販売、「アーティストアレイ」 お問い合わせ先 東京コミックコンベンション事務局 info@tokyocomiccon.jp

