K‐POPグループ・NCT全ユニットが集結したスタジアム公演「NCT NATION:To The World」のパフォーマンスを収録したコンサート・フィルム『NCT NATION:To The World in Cinemas』より、ScreenX版予告映像が到着。さらに、3週連続入場者特典の配布も決定した。

【動画】特殊フォーマットならではの特別な体験! 『NCT NATION:To The World in Cinemas』ScreenX特別予告

本作には、NCT4枚目のフルアルバム『Golden Age』のリリースを記念して開催されたスタジアムライブ「NCT NATION:To The World」の韓国・仁川の文鶴スタジアム公演を収録。NCT史上初めて、NCT U、NCT 127、NCT DREAM、WayVなど、現在のNCT全ユニットが集結した、史上最大規模のグループ公演。そんなNCT NATIONソウル公演の無限の魅力を捉えた、全く新しいコンサート・フィルムとなっている。

ScreenX予告映像には、ScreenXならではの3面スクリーンに投影された「Black on Black」のパフォーマンスが収められている。スタジアム公演で、オープニングからユニットごとのパフォーマンスを終えボルテージが上がっているなか披露された「Black on Black」。大人数で披露する一糸乱れぬダイナミックなダンス。圧巻のパフォーマンスに沸き立った瞬間を劇場で再体験できる。ステージをワイドスクリーンで捉えるScreenXは、ライブさながらの臨場感・迫力をより鮮烈に味わうことができる。本作は2D、ScreenX、4DX、4DXScreenと多彩なフォーマットで上映予定。

本作の公開を記念して、公開週より3週連続入場者特典として、オリジナルトレカの配布が決定。第1弾は12月6日、第2弾は15日、第3弾は22日より配布開始となる。

第1弾は「公開記念オリジナルセルフィートレカ」(全19種ランダム)を配布。ライブの裏側で撮影されたセルフィーを使用した、ここでしか手に入らない限定グッズとなっている(来場者1名につきランダムで1枚配布。先着順。特典は各劇場なくなり次第終了)。第2弾、第3弾の入場者特典ビジュアルは後日解禁。

さらに、3週目には4枚のトレカを収納できる「オリジナルトレカホルダー」の配布も決定。前売特典の「日本限定オリジナルトレカ(全19種ランダム)」を含め、本作で配布するトレカ特典4種を保管することが可能だ。4種分の「推しメンバー」トレカを集めて、4タイプの推しを飾るなど、トレカの楽しみ方を広げることができる。

『NCT NATION:To The World in Cinemas』は、12月6日より全国公開。