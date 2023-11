今年10周年を迎えたBTSのデビュー前から現在までの成長、それぞれのソロプロジェクト、そして2025年のグループ再始動に向かう様子を追ったドキュメンタリーシリーズ『BTS Monuments: Beyond The Star』(毎週水曜2話ごと配信/全8話)が12月20日からディズニー公式動画配信サービス「Disney+(ディズニープラス)」で独占配信されることが決まった。

【動画】RM、SUGA、JIN、J-HOPE、JIMIN、V、JUNG KOOK登場! 『BTS Monuments: Beyond The Star』エモいティザー予告

本作は、デビュー前の練習生期間など、初公開の貴重映像満載のBTSの10年間の軌跡を収めたドキュメンタリー。これまでにも『BTS: PERMISSION TO DANCE ON STAGE ‐ LA』やソロドキュメンタリー『SUGA: Road to D-DAY』『J-HOPE IN THE BOX』といった、コンサートや音楽活動のみに密着したドキュメンタリーは配信されてきたが、本作は、彼らが初めて会ったときの気持ちや、コロナ期間中に感じた孤独感、J-HOPEのサプライズバースデーパーティー、JUNG KOOKの高校卒業式など過去にさかのぼるとともに、これまでメンバー本人たちの口からはなかなか発信されることがなかったエピソードや本心に迫り、より内面へフィーチャーしたインタビューが収められる。

また、彼らをより近くで見てきたHYBE会長パン・シヒョクや、『BEYOND THE STORY ビヨンド・ザ・ストーリー:10-YEAR RECORD OF BTS』の著者カン・ミョンソクらも登

場し、彼らへの思いを吐露。グループ活動初期のトレーニング中の映像や、トレーニング期間のインタビューも初公開される。

さらに、2013年のメロン・ミュージック・アワードでの最優秀新人アーティスト賞受賞から、アメリカン・ミュージック・アワード、ビルボード・ミュージック・アワードでのデビュー、国連での講演や10万人超を収容できるローズボールスタジアムでのパフォーマンス、ロンドン・ウェンブリー・スタジアムで行われた公演など、世界中を舞台に活躍する彼らの軌跡や重要な瞬間など、ここでしか見られない映像が満載となっている。

そして配信日の発表と合わせ、ティザーポスター&ティザー予告も公開。ティザーポスターは、BTSのロゴの背景から光が差し込み、まさに彼らの栄光やポップスターとしての躍進を象徴するようなデザインで、BTSが韓国の音楽業界を次のステージへとステップアップさせたことを想起させるビジュアルに。

またティザー予告では、RM、SUGA、JIN、J-HOPE、JIMIN、V、JUNG KOOKが登場し、インタビューにあわせて、「Dynamite」や「DNA」、「Burning Up (FIRE)」、「Run BTS」などの楽曲も入り、短い中でも彼らのつむいだ10年間の軌跡が感じ取れるエモーショナルな動画となっている。

ドキュメンタリーシリーズ『BTS Monuments: Beyond The Star』は12月20日から「ディズニープラス」で独占配信(毎週水曜2話ごと配信/全8話)。