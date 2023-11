(MCU)映画『』に主演するが、「続投に後ろ向きなのではないか」という不穏な情報がたが、そんな憶測を覆すかのような言葉を本人が発している。

『ズ』で/キャロル・ダンヴァースは、「ミズ・マーベル」(2022)の主人公ミズ・マーベル/カマラ・カーン(イマン・ヴェラーニ)、「ワンダヴィジョン」(2021)に初登場したモニカ・ランボー(テヨナ・パリス)とタッグを組み、宇宙の存在を脅かす新ヴィランに立ち向かう。

米のインタビューでラーソンは、「キャロルの中には、まだ多くのことが残っていると思います」とコメント。「このチーム(=マーベルズ)に加わったことで、彼女は今までとは違った形で心を開くことが出来たと感じているし、彼女のためにも良かったのではないでしょうか」と回答した。その“たくさん”が具体的に何であるかは詳述しなかったものの、ラーソンの中でキャプテン・マーベルの旅はまだ終わってないようだ。

またラーソンは、『マーベルズ』で起きたキャロルの変化について、「彼女が少し肩を落とせたのが良かったですね。すべての責任が彼女にあると感じる必要はないですから」とも発言。孤軍奮闘だった前作とは異なり、カマラとモニカと共闘して正義に対する責任を分担することで、キャロルに心の余裕が出来たと感じている様子だ。

© 2023 MARVEL.

「だから、まだやれることがたくさんあると思うし、彼女は一緒に成長し続けられる素晴らしいキャラクターです。私が成長しているように、彼女も成長しているんです」とも付け加え、「これからも一緒に成長し続けたい」との思いを語った。

さらにキャプテン・マーベルに関する最後のコメントで、「(情報を明かして)マーベルに怒られたくないけど、でも何かがあるんです。あなたの質問に答えるために言えることは間違いなくあるんですが、言うつもりはありません」と匂わせ的に答えたラーソン。そのトーンからして、何らかの形でキャプテン・マーベルがカムバックする可能性があると見てよいかもしれない?

『マーベルズ』は公開中。

