悪魔のような拷問器具や死亡装置から、恐ろしい戦争兵器、スパイツール、殺戮ゲームまで……人間の心の奥底から生まれた、最も邪悪だが革新的な技術や起源を紹介する禁断のシリーズ「ダーク・マーベルズ」が、ヒストリーチャンネルで2023年11月21日より日本初放送となる。



専門家へのインタビュー、再現映像、記録映像、プレミアム3Dグラフィックスが、これらの邪悪な技術、その創造者、そしてその殺傷力に屈した歴史上の人物にまつわる物語を解き明かす。人間の想像力が最も脅威であることを知る事になる禁断のダーク・ドキュメンタリーだ。

はるか古代に文明が誕生してから現代に至るまで、人類は数多の偉大なる発明を通し、豊かな暮らしを紡いできた。しかしその裏には、人が人を傷めつけるための忌まわしき発明品が数々存在する。死刑や拷問装置、戦場で使われる超兵器まで、それらは何故、この世に誕生しなければならなかったのか?人類史に刻まれた、ダークな歴史を振り返る。

「ダーク・マーベルズ」はスカパー!、J:COM、ひかりTV にて、2023年11月21日(火)21:00 スタート。