À¥¸Í¹¯»Ë¤Î¹¹ð¤Ç»Ò¶¡¤¬ÀÅ¤«¤Ë¡©¡¡¤¢¤ë¿Æ»Ò¤Î¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤ËËÜ¿Í¤¬È¿±þ¡Ö´ò¤·¤¤¤Ç¤¹¡£¤Û¤Ã¤³¤ê¤·¤Þ¤·¤¿¡×
ÇÐÍ¥¤ÎÀ¥¸Í¹¯»Ë¤¬£²£°Æü¡¢¼«¿È¤ÎX¡Êµì¥Ä¥¤¥Ã¥¿¡¼¡Ë¤ò¹¹¿·¡£¤¢¤ë¥æ¡¼¥¶¡¼¤ÎÅê¹Æ¤ò¡Ö¤Û¤Ã¤³¤ê¤·¤Þ¤·¤¿¡×¤È°úÍÑ¥ê¥Ý¥¹¥È¤¹¤ë¤È¥Õ¥¡¥ó¤òÊ¨¤«¤»¤¿¡£
»Ï¤Þ¤ê¤Ï£±£¹Æü¡¢¤¢¤ë¥æ¡¼¥¶¡¼¤¬¡ÖÅÅ¼Ö¤ÇÂ©»Ò¤¬ÉÔ²º¤Ë¤Ê¤ê¡¢¥°¥º¥°¥º¥®¥ã¡¼¥®¥ã¡¼¤È´ñÀ¼¤òÈ¯¤·½Ð¤·¤¿¡×¤ÈÀÚ¤ê½Ð¤·¡¢ÅÅ¼Ö¤Ç¤Î¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤òÅê¹Æ¡£¡ÖÍî¤ÁÃå¤«¤»¤è¤¦¤È¤·¤¿¤±¤É¤Þ¤¹¤Þ¤¹¥Æ¥ó¥·¥ç¥ó¾å¤¬¤ê¤ª¼ê¤¢¤²¡×¤È»Ò¶¡¤ò¤¢¤ä¤¹¤Î¤Ë¶ìÀï¤¹¤ë¤Ê¤«¤Ç¡¢À¥¸Í¤¬£Ã£Í¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤òÌ³¤á¤ë¡Ö¥Á¥ç¡¼¥ä¡×¤Î¹¹ð¤¬ÌÜ¤ËÆþ¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ç¡Ö¤ª·»¤µ¤ó¤¬¡Ê¥·¡¼¤Ã¤È¤·¤Æ¤¤¤ë³¨Ê¸»ú¡Ë¤Æ¸À¤Ã¤Æ¤ë¤è¡×¤ÈÀ¼¤ò¤«¤±¤¿¤È¤¤¤¦¡£¤¹¤ë¤È¡Ö¹¹ð¤ò¸«¤¿Â©»Ò¤ÏµÞ¤ËÀÅ¤«¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤È¤¤¤¤¡¢¡Ö¤¢¤ê¤¬¤È¤¦À¥¸Í¹¯»Ë¤¯¤ó¡×¤È´¶¼Õ¤·¤¿¡£¹¹ð¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤Ç¤Ï¡¢À¥¸Í¤¬¿Íº¹¤·»Ø¤òÎ©¤Æ¡¢¸ý¤â¤È¤Ë¤¢¤Æ¤ë¥Ý¡¼¥º¤ò¤È¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
Åö³º¥Ý¥¹¥È³È»¶¤µ¤ì¡¢¥æ¡¼¥¶¡¼¤¿¤Á¤Ï¡Ö¥Ê¥¤¥¹¹¹ð¡ª¡×¡Ö¼ÖÆâ¹¹ð¥°¥Ã¥¸¥ç¥Ö¡ª¡×¡Ö¤ªÊì¤µ¤ó¤ªÈè¤ìÍÍ¡ª¡×¡Ö¥¤¥±¥á¥ó¤ÏÀµµÁ¡×¤Ê¤É¤ÈÂçÀ¹¤ê¾å¤¬¤ê¡£¤µ¤é¤Ë¥Á¥ç¡¼¥ä¤Î¸ø¼°¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤Ï¡Ö¤ªÌò¤Ë¤¿¤Æ¤Æ¹¬¤¤¤Ç¤¹¡×¤ÈÈ¿±þ¡¢¤½¤·¤ÆÀ¥¸ÍËÜ¿Í¤Ë¤âÆÏ¤¡Ö¤³¤Á¤é¤³¤½¡¢¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£´ò¤·¤¤¤Ç¤¹¡£¤Û¤Ã¤³¤ê¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤ª»Å»ö´èÄ¥¤ê¤Þ¤¹¡ª¡×¤È´î¤ó¤À¡£À¥¸Í¤ÎÅê¹Æ¤Ë¤â¡Ö¤¹¤Æ¤¤Ê¤ªÏÃ¡×¡Ö¤Û¤Ã¤³¤ê¤¦¤ì¤·¤¤¤Ç¤¹¤Í¡×¡Ö¤´ËÜ¿Í¤Î¤ª¼ª¤Ë¤âÆÏ¤¤¤Á¤ã¤¤¤Þ¤·¤¿¤Í¡×¤È¤¤¤Ã¤¿ÊÖ¿®¤¬´ó¤»¤é¤ì¡¢¥Õ¥¡¥ó¤ò³Ú¤·¤Þ¤»¤¿¡£