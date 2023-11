2023年12月8日~12月10日開催のポップカルチャーの祭典「東京コミックコンベンション2023」(2023)より、協賛・出展企業が発表された。初参加となる「ヘリテージ・オークションズ」と「ハウス・オブ・ミナリマ」の情報も届いている。

出展企業

「MARVEL POP UP STORE/TCC2023」「STAR WARS POP UP STORE/TCC2023」、ワーナー100周年記念「DCブース」などにはそれぞれ東京コミコン先行・限定のアイテムが登場する。

ヘリテージ・オークションズ

初出展となる、世界最大のコレクターズアイテム・オークションハウス「ヘリテージ・オークションズ」では、映画『タイタニック』でケイト・ウィンスレットやレオナルド・ディカプリオが着用した衣装や、ライトセーバーやTIEファイター、全米公開から1年以上後に行われた1978年の東京プレミアの前売り券など『スター・ウォーズ』シリーズの貴重なコレクションを展示。

その他にも『ターミネーター2』『ダイ・ハード』『ロッキー』『ポケットモンスター』など、数々の貴重なコレクションが集結する。

ハウス・オブ・ミナリマ Mina Lima, Portraits

映画『ハリー・ポッター』と『ファンタスティック・ビースト』のグラフィックデザイナーであり、Studio MinaLimaの共同設立者であるミラフォラ・ミナ氏とエドゥアルド・リマ氏が、東京コミコンに参加することが決定。ロンドンを拠点に活動する二人は、ギャラリーショップ「ハウス・オブ・ミナリマ」として、東京コミコンに初めて出展する。

ミラフォラ・ミナ氏とエドゥアルド・リマ氏は、ハリー・ポッターの入学許可書、忍びの地図、日刊予言者新聞など、多くの人に愛されている小道具を含む、ウィザーディング・ワールド映画作品のグラフィック世界全体を制作した。ハウス・オブ・ミナリマのブースでは、映画『ハリー・ポッター』と『ファンタスティック・ビースト』のグラフィック・アートを使用した、ミナリマ・デザインのホームウェア、文房具、アクセサリー(日記、ノート、メモ用紙、ティータオルなど)のコレクションを見ることができる。

ミナリマは、ワーナーブラザース・ディスカバリー・グローバル・コンシューマープロダクツ(WBDGCP)とのコラボレーションにより、ブラック家の家系図のタペストリーをモチーフにした11柄の新商品コレクションを日本で初めて発表。

このタペストリーはミラフォラ氏とエドゥアルド氏によってデザインされ、『ハリー・ポッターと不死鳥の騎士団』で初めて登場した。アートワークには、ハリー・ポッターの宿敵ドラコ・マルフォイから悪名高いデス・イーターやベラトリックス・レストレンジまで、高貴で最も古いブラック家を構成する悪名高い魔女や魔法使いたちが描かれている。

新しいブラック・ファミリー・タペストリーシリーズには、トートバッグ、傘、ノート、小物入れ、セラミックポット、ギフトタグセット、ギフトバッグ、アートプリントなど。

さらに、ミナリマの東京コミコン初出展を記念して、スタジオは東京コミコンからの特別依頼を受け、限定コレクターズ・アートプリントを制作。デザインは、東京の象徴的な建築モチーフと、MinaLimaの色鮮やかなブックカバーの渦を表現。花火と踊る「コスプレイヤー」たちが、MinaLimaのデザイン言語と結びついた楽しい遊びの感覚を作品にもたらした。

ミラフォラ・ミナ氏とエドゥアルド・リマ氏の直筆サイン入りアートプリントは限定300枚となり、今年の東京コミコンの会場で購入可能。価格は39,600円(税込)。

ハウス・オブ・ミナリマのブースでは、ミナリマの絵本やインタラクティブ本のデラックス版、そして『ハリー・ポッターと賢者の石』、『ハリー・ポッターと秘密の部屋』、『ハリー・ポッターとアズカバンの囚人』、そしてスタジオ・ミナリマの単行本『The Magic of MinaLima: Celebrating the graphic design studio behind the Harry Potter & Fantastic Beasts films』や、ミナリマの『不思議の国のアリス』と『美女と野獣』も販売される。

ウォルト・ディズニー・ジャパン株式会社

「MARVEL POP UP STORE/TCC2023」

「STAR WARS POP UP STORE/TCC2023」

ブース名と出展内容 詳細情報

ウォルト・ディズニー・ジャパン株式会社の「MARVEL POP UPSTORE/TCC2023」「STAR WARS POP UP STORE/TCC2023」が主催者物販エリアに登場!マーベルやスター・ウォーズの大人気グッズを数多く展開し、その数 1200 品目以上が予定されています。2022年と同様の、コミコン随一の広さと商品点数でお客様をお待ちしています!さらに、マーベル・コミックス「アベンジャーズ」創刊 60 周年を記念したブースや、ディズニープラス「スター」で 12 月 20 日より独占配信のファンタジー・アドベンチャー超大作『ワンダーハッチ-空飛ぶ竜の島-』ブースも登場します!

ワーナー ブラザースジャパン合同会社

ワーナー100 周年記念「DC ブース」

ワーナー ブラザース ジャパン合同会社のワーナー100 周年記念「DCブース」が東京コミコン 2023 の主催者物販エリアに登場!今年のブースでは DC 最新作映画『アクアマン/失われた王国』のスタチューが日本初お目見えし、ファンをお迎えします。コミックカバーに入り込んだような写真が撮影できるフォトスポットに加えてスペシャルな演出も予定しています。また、DC 最新作映画『アクアマン/失われた王国』の、東京コミコン限定となる US 版アクアマンオリジナルコミックブック付きムビチケカード等、バットマンの先行販売グッズ等も勢ぞろい!

ハウス・オブ・ミナリマ

映画『ハリー・ポッター』と『ファンタスティック・ビースト』のグラフィックデザイナーであり、Studio MinaLima の共同設立者であるミラフォラ・ミナ氏とエドゥアルド・リマ氏が、今年 12 月の東京コミコンに参加することが決定しました!ロンドンを拠点に活動する二人は、ギャラリーショップ「ハウス・オブ・ミナリマ」として、東京コミコンに初めて出展します。

東京コミコン2023 開催概要 Ⓒ2023 Tokyo comic con All rights reserved. 会期 2023 年 12 月 8 日(金)11:00~20:009 日(土)10:00~20:0010 日(日)10:00~18:00 ※開催時間は変更となる可能性があります。 会場 幕張メッセ(〒261-0023 千葉県千葉市美浜区中瀬 2-1)1 ホール~4 ホール※ホールは変更となる可能性があります。 主催 株式会社東京コミックコンベンション、東京コミックコンベンション実行委員会 イベント内容 ・国内外映画、コミックなどの最新情報公開・企業出展(限定・先行商品の販売、グッズの展示など)・実際に映画で使用されたプロップ(小道具)や、レアグッズの展示・最新技術を使った様々なコンテンツの体験・海外セレブ俳優との交流・ステージでのライブやパフォーマンス ・コスプレイヤーとの交流、コンテスト ・漫画家やイラストレーターの作品展示や販売、「アーティストアレイ」 お問い合わせ先 東京コミックコンベンション事務局 info@tokyocomiccon.jp

WIZARDING WORLD characters, names and related indicia are © & Warner Bros. Entertainment Inc. Publishing Rights © JKR. (s23)

WIZARDING WORLD and all related trademarks, characters, names, and indicia are © & TM Warner Bros. Entertainment Inc. Publishing Rights © JKR. (s23)

