¡Ø¥°¥ì¥¤¥º¡¦¥¢¥Ê¥È¥ß¡¼¡Ù¡õ¡ØSTATION 19¡Ù¤Î¥¯¥í¥¹¥ª¡¼¥Ð¡¼¤¬¸º¾¯¡©ÊÆABC¤Ç¤Î¿·¥·¡¼¥º¥óÊüÁ÷³«»ÏÆü¤¬È¯É½

大ヒットドラマ『グレイズ・アナトミー』とスピンオフドラマ『STATION 19』は、これまでに何度もクロスオーバー・エピソードが製作されたが、長年にわたって両シリーズを牽引してきたショーランナーが降板したことで、少し方向性が変わるのではないかと予想されている。

【関連記事】『グレイズ・アナトミー』シーズン20、続投キャストは?

『グレイズ・アナトミー』シーズン1より脚本家として参加、のちにショーランナーに昇格したクリスタ・ヴァーノフがシーズン19をもって降板。ヴァーノフは『STATION 19』でもシーズン1からショーランナーを務めていた。当時、両シリーズを手掛けることになったヴァーノフは、本家とスピンオフの結びつきを強化して頻繁にクロスオーバー・エピソードを製作するという、ディック・ウルフが指揮を執る『シカゴ』シリーズを彷彿とさせる戦略で視聴率に貢献した。

ところが、そのヴァーノフが番組を去り、さらに『グレイズ・アナトミー』と『STATION 19』の新シーズンの放送順番が逆になったことで、新たな方向性へ向かう可能性が考えられる。もともと、『STATION 19』は木曜日の20時、『グレイズ・アナトミー』は続く21時より新エピソードが米ABCにて放送されていた。この放送スケジュールなら、『STATION 19』の消防士と救急隊員が事故に対応して患者をグレイスローン病院へ搬送し、『グレイズ・アナトミー』の医師たちが治療するという流れでクロスオーバーがシームレスに実現するからだ。

しかし次シーズンでは、『グレイズ・アナトミー』の放送時間は木曜日の21時のままだが、『STATION 19』がその前でなくその後の22時へ移動したことから、クロスオーバー・エピソードが減少するのではないかと見られている。

米FOXで製作・放送されていた救命ドラマ『9-1-1:LA救命最前線』が、シーズン7よりABCの木曜日20時枠へ移ることも、木曜日の放送スケジュールに影響を及ぼしたようだ。だが考えようによっては、“救命”という同じコンセプトを持つ『9-1-1』の放送日をわざわざ木曜日にしたということは、放送時間が前後する『9-1-1』と『グレイズ・アナトミー』のクロスオーバー、もしくは『STATION 19』も加えた3作にわたるイベント・エピソードが実現する可能があるかもしれない。

2024年3月14日(木)より、米ABCにて『9-1-1:LA救命最前線』シーズン7は20時、『グレイズ・アナトミー』シーズン20は21時、『STATION 19』シーズン7は22時に放送スタートとなる。

『グレイズ・アナトミー』、『STATION 19』、『9-1-1:LA救命最前線』はいずれもDisney+(ディズニープラス)にて配信中。(海外ドラマNAVI)

'Grey's Anatomy' & 'Station 19' Changing Dynamic Signaled By Scheduling Shift, With 1 Crossover Planned For This Season https://t.co/odRcKTa60x

- Deadline Hollywood (@DEADLINE) November 16, 2023