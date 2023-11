マーベル映画『シャン・チー/テン・リングスの伝説』(2021)『バービー』(2023)などで活躍するが、4曲入りEP『ANXIOUS-AVOIDANT』をリリースし、ミュージシャンとして本格デビューを飾った。

2023年11月17日(金)にリリースされた『ANXIOUS-AVOIDANT』は、「Don't」「If It's Time」「Warm」、ジョナス・ブラザーズのジョー・ジョナスと共作した「Break My Heart」で構成されている。

リウは、自身のにてEPのリリースを発表。「これらの曲は、愛やセックスから失恋や憂鬱な気持ちまで、人生を進む上で自分が体験した個人的な物語です。この金曜日に、皆さんが聴いて下さることを願っています。そしてもちろんのこと、僕のアーティスティックな旅の一部となってくれた全ての人たちに、いつも言葉にできないほど感謝しています」と紹介している。

「Don't」はピアノの静かな旋律で始まり、まず、「天は二物を与えず」という諺を完全に裏切るかのような、リウの透き通った美しい歌声に驚かされるに違いない。曲の中盤に進むにつれて広がっていくボーカルレンジとピアノのサウンドには、ジョン・レジェンドを彷彿とさせるものがある。

ジョー・ジョナスと共作した「Break My Heart」は少しアップビートな曲調で、「Warm」はキャッチーだが切なさが込み上げる曲。好きな人のことを想いながら耳をすませたら、きっとジ~ンと胸が熱くなってしまうはず。「If It's Time」は、EPのミュージックビデオで唯一リウが登場しているので必見だ。Instagramに投稿された画像の1~3枚目は、このビデオの撮影時の様子を捉えたものだと思われる。

これほどの歌唱力を持つリムなら、将来的に本格的なミュージカル映画への出演も期待できるかもしれない。

