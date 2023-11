主演『』シリーズ第4作が進行中であることがわかった。プロデューサーのアーウィン・ウィンクラーが認めている。

『ロッキー』『クリード』シリーズでプロデューサーを務めてきたウィンクラーは、米主催のイベントに登壇。その場で「『クリード4』を計画中です」と続編製作を明言した。

シリーズ主演にして、前作『』(2023)で監督を務めたマイケル・B・ジョーダンは、第4作でもメガホンを取る。アーウィンは「彼がやります」と伝え、「とても良いストーリーと脚本があります」と進捗を共有した。「ストライキの影響で少しだけ遅れてしまいましたが、今から1年後にプリプロダクション(撮影前準備)に取り掛かることになります」。本格始動は2024年後半となりそうだ。

『クリード』は、シルベスター・スタローン主演『ロッキー』の後継シリーズとして2015年に始動。2018年には第2作『クリード 炎の宿敵』、2023年には第3作『過去の逆襲』が公開された。2023年3月には、製作のMGMを傘下に収めるAmazonが本シリーズをドラマ・映画で拡大予定であることが。

ウィンクラーは、「マイケルとクリエイティブチームは、全く新しい、そして異なる経験のために最初から美しいビジョンを持っていました」とシリーズの功績を称えながら、第4作製作への意欲を見せた。

