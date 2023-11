日本が誇る怪獣王・が、いよいよテレビでも大暴れする。ハリウッドが放つ「」による初めてのドラマシリーズ「」が、2023年11月17日(金)よりApple TV+にて独占配信されるのだ。

第1話・第2話の監督を務め、シリーズのエグゼクティブ・プロデューサーも担うのは、(MCU)のドラマ「ワンダヴィジョン」(2021)で絶賛され、映画『(原題)』にも就任したマット・シャックマン。じつは幼少期からの『ゴジラ』ファンだという彼に、ゴジラへの思い入れや解釈、日本での撮影秘話などをじっくりと聞いた。

画像提供 Apple TV+ 「モナーク:レガシー・オブ・モンスターズ」マット・シャックマン監督 単独インタビュー

──私はゴジラ映画が大好きで、初めてテレビシリーズでゴジラが描かれることに興奮しています。まずは、あなたとゴジラの出会いからお聞かせください。

僕がゴジラを大好きになったのは、まだとても幼い頃でした。東宝版『ゴジラ』の第1作を父と一緒に観たんです。家の古いテレビで、父とソファに座りながら……そのことは今でもよく覚えています。それ以来、僕はゴジラのファンになり、東宝が手がけた新しいゴジラ映画のファンにもなりました。今は『ゴジラ-1.0』を観るのを楽しみにしているんですよ。

──ちなみに、お気に入りのゴジラ映画は?

えっと……たぶん僕は、自分たちが属するモンスター・ヴァースの映画が大好きだと言うべきだと思うんです。実際に大好きですし(笑)。だけど、本当に正直な答えを言うと『シン・ゴジラ』(2016)。デザインやストーリーが素晴らしく、政治的な複雑さも良くて、圧倒されました。とてもスマートな映画だと思います。

──「モナーク:レガシー・オブ・モンスターズ」を第2話まで拝見し、陰謀スリラー/サスペンスでありながら、確かに怪獣映画であることに驚きました。このバランスはどのように実現されたのでしょうか?

そのバランス感覚は自分の手柄だと言いたいのですが(笑)、実際は、このシリーズを開発したマット・フラクション&クリス・ブラックの功績だと思います。怪獣やモンスターの影響を受けた、何世代にもわたる人間ドラマを描くというアイデアは彼らの発案。素晴らしい着想だと思い、僕もそこに惹かれました。

このシリーズは、人間の視点から怪獣を目撃し、体験する作品です。また、モナークも時間の経過とともに変化していく。モナークがいかにして始まり、どのように変化していくかも、世代を超えた物語に組み込まれているんですよ。

テレビ作品であることを鑑みても、これは実に見事なアイデアだと思います。映画なら2時間という枠組みで、怪獣の戦いが上空で繰り広げられるエキサイティングな時間を過ごしてもらえる。しかしテレビの場合、皆さんに登場人物への愛情を持ってもらい、この作品を毎週見たい、彼らを応援したいと思ってもらう必要があるのです。クリスとマットは、そう思える魅力的なキャラクターを創り出したと思います。

画像提供 Apple TV+

──『ゴジラ』の歴史を担うにあたり、ファンとして「これだけはやりたい」というポイントはありましたか?

僕はゴジラ映画を愛し、大きな敬意を抱いています。だから、ゴジラを尊重し、正しく扱う必要があることに大きなプレッシャーを感じていました。監督した第1話には、ゴジラから逃げる人々が東京の街中を走るシーンがあります。大好きな映画から飛び出してきたような、本当に特別な場面なので、正確にやり遂げなければいけないと思いました。

また、僕たちがきちんと描きたかったのは、怪獣が人々にどんな影響を与えたかということ。ケイトはサンフランシスコの橋でゴジラと遭遇したことで、その橋にいた全員と同じく、人生が大きく変わってしまいます。この作品は、その地点から彼女の物語を描きながら、同時に他の人々が怪獣からどんな影響を受けたのかを描いていくのです。

ゴジラは非常に複雑、かつ素晴らしいキャラクター。善でも悪でもなく、両方の要素を少しずつ含んでいます。そういった自然界や世界のバランスを、人間には完全に理解できないかもしれないけれど、ゴジラは理解している……そのように表現したいと考えました。人間の登場人物と同じくらい、ゴジラは複雑なキャラクターだと思います。

──ゴジラという存在をいかに解釈するかは、日本でも数々の作り手が挑んできた課題です。監督はどのようなプロセスで自分自身の解釈にたどり着いたのでしょうか?

僕は長年にわたり多くのゴジラ映画を観て、幼い頃はゴジラのオモチャで何年も遊んでいました。プラスチック製の東宝版ゴジラのオモチャは、腕が飛び出したり、炎の舌が口から出たりする仕掛けで、当時のお気に入りだったんです。

ゴジラにはパワーがあり、威厳があります。だからこそ、数々のSFやファンタジーに登場するキャラクターよりも壮大で崇高な存在だと感じられる。また、善にも悪にもなりうるからこそ恐ろしく、そして美しいのです。

私が映画で大好きなのは「センス・オブ・ワンダー」の要素で、「ワンダー」とは、美と恐怖が等しく存在することだと思います。スティーブン・スピルバーグやクリストファー・ノーラン、スタンリー・キューブリックの映画は、僕たちをそんな「ワンダー」の領域に誘ってくれる。ゴジラも同じで、常に畏敬の念を抱き、美しさと恐怖を感じさせてくれます。

画像提供 Apple TV+

──日本で撮影されたシーンは、全編のおよそ何割程度にあたるのでしょうか? 日本での印象深いエピソードや思い出もお聞かせください。

東京に行き、東京の街中で撮影できたのは本当に特別なことでした。撮影は数週間にわたり実施し、ほとんどの映像は最初の2~3話に登場します。日本の皆さんはとても親切で、東京という賑わった街で壮大かつ複雑なことをやりたいという困難を、僕たちのために実現してくださいました。本当に感謝しています。

日本では、東宝のスタジオでも素晴らしい時間を過ごしました。黒澤映画が作られ、ゴジラが生まれた聖地を歩いたことは特別な体験でしたね。東宝のスタジオは、アメリカの映画スタジオにもよく似ているように思いましたが、より活気があってエキサイティング。金型や怪獣の工房があったことにも興奮し、アメリカのスタジオにはない魔法を感じました。

画像提供 Apple TV+

──監督は第1話・第2話の演出だけでなく、エグゼクティブ・プロデューサーとしても本作に関わっています。プロデューサーとしてはどのように関わったのでしょうか?

僕が監督したのは第1話と第2話だけで、他のエピソードは素晴らしい監督たちが演出しています。僕の仕事は主に、作品のトーンやスタイルの枠組みを作ること、キャストをまとめること、序盤に登場する多くのモンスターをデザインすること。そして、シリーズに参加するフィルムメイカーが僕たちの狙いを理解できるようサポートすることでした。

テレビシリーズの場合、第3話の監督が仕事を始める時点では、まだ第1話と第2話を撮影している最中で、参考にできるものがほとんどありません。だから、そんな中でも一定の連続性を提供するのです。どんな資料を参考にしているのか、どのように物語を描き、登場人物を形づくろうとしているのか。そして、最も大切なのは俳優との仕事です。役柄にふさわしい俳優を見つけることが第一、彼らとともに人物を作りあげるのが第二。皆さんに愛される、応援されるキャラクターにしなくてはなりませんから。

──第2話の時点では、物語の人間ドラマとサスペンス要素が大きな魅力です。物語が展開するにつれ、よりゴジラ映画やモンスター・ヴァースらしいスペクタクルを期待してもいいのでしょうか?

クリエイターのマット&クリスは、複雑で美しい人間ドラマを構築しつつ、それらを派手な怪獣のスペクタクルに絡ませるという素晴らしい仕事をしてくれました。つまり、スペクタクルはたくさんあるということです。それらは人間ドラマがいかに展開し、人物がどのように変化し、彼らが怪獣とどのように関わっていくかという点で不可欠なもの。物語の展開において、怪獣たちは非常に重要な存在となっていきます。

画像提供 Apple TV+

──あなたはゴジラやモンスター・ヴァースだけでなく、MCU作品にも参加し、残念ながらが『』にも携わられました。有名なフランチャイズ/IP(知的財産)に挑戦しながら、自らの作家性を発揮する秘訣を教えてください。

まずは、何よりもそのIPを深く愛することです。ゴジラの場合で言えば、僕の愛情はオモチャで遊んでいた幼い頃まで遡ります。それが大人になった今、フィルムメイカーとして、とんでもなく大きな砂場で、そして壮大なスケールで遊べるようになりました。現在は『ファンタスティック・フォー』に取り組んでいますが、コミックに読みふけった若い頃と同じような愛情をもって臨んでいます。僕は『スター・トレック』も、子どもの頃に「新スター・トレック」(1987-1994)を見ていたし、「宇宙大作戦」(1966-1969)の再放送も見ていたんですよ。

けれども一番大切なのは、対象への愛情を持ちながら、そこに昔の自分とは異なる形で、作り手としての視点や、人間ドラマやエモーションを信じる者としての思考を取り入れること。今の自分の視点で、キャラクターやシチュエーションを捉えることです。それは(IPの)キャラクターたちが、どのように僕自身の、個人的な人生の物語を表現する手助けをしてくれるのかを考えることでもあります。

その取り組みが、この新たな物語を、10年前や20年前の物語、あるいは50年前に語られた物語とは異なるものにしてくれます。僕が今回挑戦したゴジラは、これからも永遠に生き続けるキャラクター。きっと永遠に、この世界の物語を表現する手助けをしてくれることでしょう。

「モナーク:レガシー・オブ・モンスターズ」は、2023年11月17日(金)にApple TV+で第1話・第2話が世界配信され、その後1月12日まで、毎週金曜日に新エピソードが配信される。

