このほどスコットランドの海岸で、鮮やかなオレンジ色をした謎の生物の死骸が発見された。その死骸は頭がイルカやクジラのようにも見え、発見者の男性はFacebookでその正体について意見を求めたが、専門家も断定できずに頭を抱えてしまったようだ。英ニュースメディア『The Daily Star』などが伝えている。

【この記事の他の写真を見る】

イギリス在住のグレッグ・ジェンキンソンさん(Gregg Jenkinson、36)が今月4日、Facebookにリール動画を投稿したところ、注目を集めている。動画は、グレッグさんが息子タイラー君(Tyler)と一緒にスコットランドのハイランド州ケイスネスにあるビーチを訪れた時に撮影したものだった。

動画には、海岸に横たわった状態で体全体がオレンジ色で一部が黒ずんだ死骸が映っており、それはニシキゴイのようにも見えるが、表面には鱗はなく、頭はずんぐりとしていた。グレッグさんは死骸の正体について気になり、Facebookで情報を求めた。

「漁師がいたら教えて欲しいんですが、これは何の魚なんだろう? スコットランド滞在中にビーチで見つけました。エイリアンの侵略ではないみたいだけど、これがいったい何なのか全く説明がつきません。大きさは4フィート(122センチ)ぐらいでした。正直言うと、夜遊びした後の僕に似ている気がするんだよね。」

すると170件以上のコメントが届き、次のような声が寄せられた。

「コイのようにも見えるけど、見つけたのは海岸だからね。よく分からないな。」

「これは子供のクジラで、嵐によって海岸に打ち上げられたに違いない。」

「これは腐敗が進んだネズミイルカじゃないかな? 肥大した頭から頭蓋骨の一部が突き出ているのが見える。」

また、漁師だと名乗る人からは「私は漁師ですが断言します。全く分かりません!」といった声も届いていたが、死骸の特定は専門家にも難しかったようだ。ロンドン動物学会(ZSL)のクジラ類座礁調査プログラム(CSIP)でプロジェクトマネージャーを務めるロブ・ディービル氏(Rob Deaville)は、次のように語っている。

「ある種の小型鯨類の腐敗した死骸のように見えます。折れ曲がっている背びれがあり、頭からは上顎の骨が突き出ているのが見えます。でも、これだけでどんな種なのかを判断するのはちょっと難しいですね。」

さらに、CSIPの責任者であるニック・デイヴィソン氏(Nick Davison)もこう述べていた。

「私もロブの意見に同意します。小型の鯨類の死骸に見えますが、はっきりとした答えを得るにはより良い画像が必要です。前日には、この港から約1マイル(約1.6キロ)南に位置するところにイルカがいたのですが、それではなさそうです。」

結局、グレッグさんは死骸の正体がはっきりと分かるような情報を得ることはできなかったようだ。彼は地元メディアのインタビューに応じ、このように明かしている。

「私は息子と一緒にスコットランドのジョン・オ・グローツまでドライブしていたんですが、途中で美しい港を見つけたので立ち寄ることにしました。そうしたら偶然、これに気づいて見にいくことにしたのです。息子が最初にそれを遠くから見つけて、『タコの脚だ』と言ってました。」

「近づいて見ると、魚であることは確かですが何の種類かは全く分からなくて、棒で突いてみたら何だか脂肪の塊のようだったんです。これは私たちが住んでいる(イギリスの)ストーク・オン・トレントでは絶対目にすることができないものなので、興味をそそられたんですよね。」

ちなみに海岸で死骸を発見した場合には、むやみに触れない方がいいようだ。今年9月には米カリフォルニア州トマレス湾の沖合で、海面に浮かぶクジラの死骸が大爆発を起こした動画が撮影された。体内に溜まったメタンガスにより、クジラの死骸が爆発したようだが、海岸に打ち上げられたクジラの死骸も同様に爆発を起こすことがあるという。

画像は『The Daily Star 2023年11月15日付「Mysterious orange sea beast washes up on UK beach - and people have no idea what it is」(Image: Credit: Pen News)(Image: Credit: Gregg Jenkinson/Pen News)』『New York Post 2022年10月14日付「Truck-sized ‘globster’ with ‘stringy white hair’ shocks beachgoers」(Facebook / mericalynn503)』『Bobbi-lee Oates 2023年7月5日付Facebook「We came across this on longbeach keppel sands qld」』『Sapphire Coast Marine Discovery Centre 2019年1月3日付Facebook「One of most intriguing, interesting and baffling ID calls yet!!!」』『Preeti Desai 2017年9月7日付X「Okay, biology twitter, what the heck is this??」』のスクリーンショット(TechinsightJapan編集部 MasumiMaher)