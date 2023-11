『ワンダーウーマン』シリーズのスティーブ・トレバー役などで知られるは、ジャンルへの復帰に興味はないようだ。米に明かしている。

『スター・トレック』シリーズのカーク船長役で知名度を上げたパインは、2017年公開の映画『ワンダーウーマン』でスーパーヒーロージャンルに初挑戦。主人公ワンダーウーマンのサイドキック的な役割を担う空軍パイロットを好演した。続編『ワンダーウーマン 1984』(2020)でも再演している。

また、2018年には『スパイダーマン:スパイダーバース』でピーター・パーカー/スパイダーマン役の声優を務めた。ヒーロージャンルの二大巨頭、DCとを制覇したパインだが、現在のキャリアにおいてヒーロー作品へのカムバックは考えていない模様。DCとマーベルがシリーズの刷新に取り組んでいることを踏まえながら、インタビュアーより「こうしたフランチャイズに戻ることに興味はありますか?」と訊かれると「ノー」と即答した。

今やAリスト俳優となったパインは大作への出演も増え、最新作はディズニー100周年記念作品『ウィッシュ』。同作ではヴィラン役の声優を務め、歌も披露している。さらに今後は、『スター・トレック』第4作(タイトル未定)への出演も予定し、順調なキャリアを歩んでいる。

