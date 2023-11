ニューヨークを舞台にしたニーガン&マギーのスピンオフ「:デッド・シティ」が、ついにU-NEXTで日本配信となった。本家「ウォーキング・デッド」の世界をサバイブしてきたニーガン&マギーなら、どこへ行っても怖いものなしだろう。と思いきや、第1話『古い知り合い』では、現実世界でも身近な存在にたじろぐ姿を見せた。それは、“ゴキブリ”だ。

「ウォーキング・デッド:デッド・シティ」は、本家で確執関係にあったマギー&ニーガンに焦点を当てた物語。マギーは敵に誘拐された息子・ハーシェルを救出するため、その敵とつながりを持つニーガンとともに、の蔓延るニューヨークへ向かう。

第1話『古い知り合い』のワンシーンでは、マギー&ニーガンらがゾンビの群れを避けるため、ゴミ袋の山に身を隠す。するとカサカサという音とともに、ゴキブリが続々と登場。顔や体を這うゴキブリを手で払い落としていると、背後から猛スピードでゴキブリの大群が現れる。その光景を目にしたニーガンは「ダメだ」と声を振り絞り、一行は急いで別の場所へ移動する。

この身の毛がよだつシーンについて、は笑いながら「すごく嫌だった」と米にコメント。劇中のニーガン同様、モーガンも脚本を読んだ時点で不快感を覚えていたようだ。

「すごく嫌でしたね。(そのシーンを)脚本で読んだ時も嫌だったし、撮影した時も嫌でした。虫が嫌いなんです。ヘビなら平気なんですけどね」と述べ、ヘビ嫌いのインディアナ・ジョーンズを例に出し、「自分にとってのゴキブリは、(インディ役の)ハリソン・フォードにとってのヘビみたいなもの」とジョークを飛ばした。

もっとも、当該シーンに登場するゴキブリはCGIのため、撮影現場でモーガン&コーハンが実際にゴキブリを目にすることはなかった模様。“見えない”ゴキブリとの撮影を経て最終的に完成したシーンについて、コーハンは「特殊効果&視覚効果チームが、とても素晴らしい仕事をしてくれた」とそのリアリティを称賛している。

一方でモーガンも「完成したシーンは、最高でした。素晴らしかったし、とても気に入った。良い出来栄えでしたね」としつつ、最後に「でもまぁ、ゴキブリは勘弁だね」と付け加えた。

