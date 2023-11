2021年の映画『ミラベルと魔法だらけの家』は南米コロンビアの奥地にある集落で代々魔法の力を宿してきた一族の不思議な物語。しかし、主人公のミラベルだけは魔法を授かることができず、15歳になったある時、一家全体の魔法が弱まるという緊急事態が起きてしまう。

本作は、ディズニー長編映画60作目という記念碑的1作として製作され、では批評家スコア92%と高評価を獲得。第94回アカデミー賞では長編映画賞を受賞した。日本でも根強い人気を誇り、続編を望む声も多い。

現時点で続編は発表されていないが、プロデューサーを務めたイヴェット・メリノはシリーズ拡大に前向きな姿勢を見せている。2023年10月、米との取材では「公式に言えることは何もありませんが、『ミラベルと魔法だらけの家』は大好きです。会社全体で拡大できるのが待ちきれません」と語っている。

メリノは、ディズニー創立100周年を記念して製作されたディズニーキャラクターたちが大集結する短編のプロデューサーも任された人物。「本当に大切なものに取り組み続けていくと思います」とスタジオの意向を代弁しながら、『ミラベルと魔法だらけの家』の今後に期待を寄せている。

「みなさんの反応や、どれだけたくさんの人に結びついているかには圧倒されるばかりです。あの世界をこれからも続けていけるように、様々な道を模索しています。」

2023年9月には、米フロリダにあるディズニー・アニマルキングダム・パーク内で『ミラベルと魔法だらけの家』をテーマとしたエリアが作られる予定であることが発表された。これもメリノが語った“様々な道”の一つなのだろう、ユニバースは確実に前進している。

JUST INNew experiences inspired by “Encanto” - the Academy Award winning Walt Disney Animation Studios film - and the fan-favorite adventurer Indiana Jones are being considered for the reimagined land at Disney’s Animal Kingdom! - Disney Parks (@DisneyParks)