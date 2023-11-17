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JUST INNew experiences inspired by ¡ÈEncanto¡É - the Academy Award winning Walt Disney Animation Studios film - and the fan-favorite adventurer Indiana Jones are being considered for the reimagined land at Disney¡Çs Animal Kingdom! - Disney Parks (@DisneyParks)
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