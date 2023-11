大人気サバイバルドラマ「」の人気キャラクター、マギーとニーガンのその後を描くスピンオフシリーズ「ウォーキング・デッド:デッド・シティ」がU-NEXTで配信開始となった。

“ウォーカー”と呼ばれるがはびこる世界を舞台に、人間たちがぶつかりあいながらも生き抜く術を模索するサバイバルドラマ「ウォーキング・デッド」。11シーズンにわたるロングランの末幕を閉じた大人気シリーズより、米AMCネットワークスにて2022年より順次公開が開始されている新たなスピンオフシリーズ4作品のU-NEXT独占配信が決定。その第2弾作品として「ウォーキング・デッド:デッド・シティ」が日本上陸を果たした。

舞台はニューヨーク。ある生存者コミュニティで暮らすマギーは、一人息子のハーシェルを“クロアト”と呼ばれるクロアチア人の男が率いる集団にさらわれてしまう。男が吹く聞き覚えのある口笛をきっかけに、連邦の指名手配犯として追われるニーガンのもとを訪れる。

本編シーズン7でのニーガンの残虐な行為から、マギーは彼に深い因縁を持つ宿敵同士の関係。マギーは、ニーガンへの過去の行いと“借り”として、息子奪還のため協力を依頼し、一時的な共闘体制を組むことに。“クロアト”と呼ばれる男がリーダーを務めるブラージ、マギーたちが道中で出会う別の生存者たち、さらにニーガンを指名手配するアームストロングら連邦保安官など、さまざまな思惑を持った者たちが、大量のウォーカーが潜むマンハッタンで熾烈な人間ドラマを繰り広げる。

シリーズ本編でグレンの妻で彼との間に生まれたハーシェルとともに終末世界を生き抜くマギーと、残酷非道な行動でシリーズ後半戦に鮮烈なインパクトを残した暴君・ニーガン。人気キャラ2名のスピンオフということもあり、ファンから多くの支持を受け、現在配信中の「ウォーキング・デッド:ダリル・ディクソン」と同じくすでにシーズン2の制作が決定している。

配信開始にあわせ、予告編も公開された。また、U-NEXTの公式YouTubeチャンネルでは、10月より配信開始した「ウォーキング・デッド:デッド・シティ」の第1話を2023年11月30日(木)まで期間限定で無料公開中。ダリルのフランスでの新たな物語を合わせてご堪能あれ。



「ウォーキング・デッド:デッド・シティ」はU-NEXTにて独占配信中。

