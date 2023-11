2023年1月に事故で重傷を負ったが目覚ましい回復を遂げている。現場復帰作品となるレナーの主演ドラマ「メイヤー・オブ・キングスタウン」シーズン3の撮影開始日が決定した。

米によると、シーズン3は2024年初頭に撮影開始の予定。脚本の半分は全米脚本家組合(WGA)のストライキ前に執筆済みであり、残り半分は2023年9月のスト終了後に完成したとのこと。シーズン3への更新は9月に正式発表されたが、 全米映画俳優組合(SAG-AFTRA)のストライキが継続していたため撮影時期は不明であった。

この「メイヤー・オブ・キングスタウン」シーズン3は、レナーにとって事故後の復帰作となる。レナーは2023年の正月、7トンもの巨大除雪車に轢かれ負傷。30箇所以上を骨折し、胸部鈍的外傷、整形外傷の手術を受けていた。

一時は死を覚悟しレナーだが、懸命な治療に挑んで回復。4月には杖をつきながら番組収録やイベントに参加できるほどになり、直近では治療から10ヶ月が経った様子をInstagramに動画で投稿。走れるまでに回復した姿をしていた。この奇跡的な回復によって、2024年初頭という当初の予想よりも早いシーズン3の撮影開始が決定したとみられる。

「メイヤー・オブ・キングスタウン」は、刑務所ビジネスが盛んな架空の町、ミシガン州キングスタウンを舞台に、町の権力者であるマクラスキー家が人種差別、汚職などの様々な問題に立ち向かう姿を描くクライムサスペンスドラマ。日本では、2023年12月よりParamount+ on WOWOWオンデマンドとして初配信。11月24日(金)~30日(木)は第1話先行配信が行われる。

