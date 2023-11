主人公アナが仲間たちと繰り広げる大冒険が描かれる映画『』シリーズ。その第3作の製作が進行中だが、ディズニーのボブ・アイガーCEOによると、すでにスタジオは4作目に向けて動いているという。

米トーク番組『』にアイガーが出演した際、司会者が『アナ雪』の続編について触れ、「観客は第3作に何を期待できますか」と質問した。するとアイガーが、「ちょっとしたサプライズを提供しますね。『アナと雪の女王』第3作も製作中ですが、第4作も進んでいるかもしれません」と報告した。

さらにアイガーは、「ですが今、これらの映画について言えることはそれほどありません。オリジナルの『アナと雪の女王』と『アナと雪の女王2』を生み出したジェン・リーが、ディズニーのアニメーション・チームと一緒に、1つではなく2つのストーリーに熱心に取り組んでいます」と明かした。

アイガーが名前を挙げたジェン・リーは、前2作でクリス・パックと共同監督を務めたジェニファー・リーのこと。リーは以前「第3作に監督で復帰しない」とが、その後に「第3作のクリエイティブチームと作業している」と続編への関与を、先日は監督として復帰する可能性にを見せていた。

どのような形でリーが具体的に続編に携わっているのかは現時点でも不明。しかしアイガーの発言により、リーが第3作に取り組んでおり、加えて第4作にも参加することは間違いなさそうだ。

また、前2作で共同楽曲を手がけたクリステン・アンダーソン=ロペスも(旧Twitter)で反応。「しばらく沈黙していましたが、このニュースは事実です。#frozen3 #frozen4」とコメントし、第4作の存在を認めている。

https://twitter.com/Lyrikris10/status/1725170608546164766?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1725170608546164766%7Ctwgr%5E54a5d0a62883306a7db1f371c5dd08644f1c1818%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fvariety.com%2F2023%2Ffilm%2Fnews%2Ffrozen-4-confirmed-disney-bob-iger-1235792515%2F

今のところ続投する声優陣の顔ぶれは不明だが、前2作の監督が戻って来るということは、主要ボイスキャスト&製作陣の復帰にも期待したいところ。

Source: ,

The post first appeared on .