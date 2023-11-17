(C) 2022 Paramount Pictures Corporation. All rights reserved.

¼Ì¿¿³ÈÂç

¥È¥à¡¦¥¯¥ëー¥º¼ç±é¤ÎÂç¥Ò¥Ã¥È±Ç²è¡Ø¡Ù¡Ê2022¡Ë¤¬¡¢¥¹¥¯¥êー¥ó¤«¤é¥³¥ó¥µー¥È¥Ûー¥ë¤Ø¤È½Ð¹Ò¤¹¤ë¡£2024Ç¯9·î27Æü¡Ê¶âÍËÆü¡Ë¤Ë¡¢¥¤¥®¥ê¥¹¡¦¥í¥ó¥É¥ó¤Î¥í¥¤¥ä¥ë¡¦¥¢¥ë¥Ðー¥È¡¦¥Ûー¥ë¤Ë¤Æ¥·¥Í¥Þ¥³¥ó¥µー¥È¤¬³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤¬¤Ë¤ÆÈ¯É½¤µ¤ì¤¿¡£

¡Ø¥È¥Ã¥×¥¬¥ó ¥Þー¥ô¥§¥ê¥Ã¥¯¡Ù¤Î¥³¥ó¥µー¥È¤Ç¤Ï¡¢±Ç²è¤ÇÌ¾¾¢¥Ï¥ó¥¹¡¦¥¸¥Þー¤È¤È¤â¤Ë²»³Ú¤òÌ³¤á¤¿ºî¶Ê²È¤Î¥íー¥ó¡¦¥Ð¥ë¥Õ¤¬¡¢¥í¥¤¥ä¥ë¡¦¥Õ¥£¥ë¥Ïー¥â¥Ëー´É¸¹³ÚÃÄ¤òÎ¨¤¤¤Æ¡¢Âç¥¹¥¯¥êー¥ó¤Î±ÇÁü¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ»Ø´ø¤ò¼¹¤ëÍ½Äê¡£¼«¿È¤ÎX¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤Ç¤Ï¡¢¹ðÃÎ¤È¤È¤â¤Ë½Ð±é¤Ø¤Î´î¤Ó¤¬¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£

¥Ûー¥ë¤Î²ñ°÷¸þ¤±¤Î¥Á¥±¥Ã¥ÈÍ¥ÀèÈÎÇä¤Ï¤¹¤Ç¤Ë³«»Ï¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢°ìÈÌÈ¯Çä¤Ï2023Ç¯11·î17Æü¸áÁ°10»þ¡Ê¸½ÃÏ»þ´Ö¡Ë¤Ë³«»ÏÍ½Äê¡£µ¤¤Ë¤Ê¤ë¥Á¥±¥Ã¥È¤Î²Á³Ê¤Ï¥ê¥¢¥ë¥¿¥¤¥à¤ÇÊÑÆ°¤¹¤ë¤è¤¦¤À¤¬¡¢2023Ç¯12·î27Æü¤Ë³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¡Ø¥é¡¦¥é¡¦¥é¥ó¥É¡Ù¡Ê2016¡Ë¤Î¥·¥Í¥Þ¥³¥ó¥µー¥È¤Ï34￡¡ÊÌó6,300±ß¡Ë¤«¤é119￡¡ÊÌó22,200±ß¡Ë¤È²Á³ÊÂÓ¤¬Éý¹­¤¯¼è¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤À¡Ê¤Ê¤ª¡¢¡Ø¥é¡¦¥é¡¦¥é¥ó¥É¡Ù¤Î¥·¥Í¥Þ¥³¥ó¥µー¥È¤Ï2024Ç¯¤Ë¡Ë¡£

¥ô¥£¥¯¥È¥ê¥¢½÷²¦¤ÎÉ×¥¢¥ë¥Ðー¥È¸ø¤ËÊû¤²¤é¤ì¤¿¥í¥¤¥ä¥ë¡¦¥¢¥ë¥Ðー¥È¡¦¥Ûー¥ë¤Ï¡¢1871Ç¯¤Î³«¾ì°ÊÍè¡¢¥³¥ó¥µー¥È¤ä¥ª¥Ú¥é¡¢¥¹¥Ýー¥Ä¤«¤é¥Á¥ã¥ê¥Æ¥£ー¥¤¥Ù¥ó¥È¤Þ¤ÇÍÍ¡¹¤Ê¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ë»ÈÍÑ¤µ¤ì¤Æ¤­¤¿Í³½ïÀµ¤·¤­±é·à¾ì¡£¥Éー¥à·¿¤Î²°º¬¤ÈÀÖ¥ì¥ó¥¬·úÃÛ¤Î°õ¾ÝÅª¤Ê³°´Ñ¤ä¡¢²¦Î©¸ø±à¥Ï¥¤¥É¥Ñー¥¯¤¬ÎÙÀÜ¤¹¤ë¥í¥±ー¥·¥ç¥ó¤â¤¢¤Ã¤Æ¡¢¥í¥ó¥É¥ó¤òÂåÉ½¤¹¤ëÌ¾½ê¤Î°ì¤Ä¤È¤·¤ÆÃÎ¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¥Ûー¥ë¼çºÅ¤Î¥·¥Í¥Þ¥³¥ó¥µー¥È¡ÖFilms in Concert¡×¤ÏÄê´üÅª¤Ë³«ºÅ¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢²áµî¤Î¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¤â¡Ø¥¿¥¤¥¿¥Ë¥Ã¥¯¡Ù¡Ê1997¡Ë¤ä¡Ø007¡Ù¥·¥êー¥º¡¢¡Ø¥Ö¥é¥Ã¥¯¥Ñ¥ó¥µー¡Ù¡Ê2018¡Ë¤Ê¤É¼Â¤ËÂ¿ºÌ¤À¡£

¡Ø¥È¥Ã¥×¥¬¥ó ¥Þー¥ô¥§¥ê¥Ã¥¯¡Ù¤Ï¥È¥à±é¤¸¤ë¥Þー¥ô¥§¥ê¥Ã¥¯¤È¼ã¤­¥Ñ¥¤¥í¥Ã¥È¤äµìÍ§¤¿¤Á¤¬·«¤ê¹­¤²¤ëÇ®¤¤¥¹¥Èー¥êー¤ä¥À¥¤¥Ê¥ß¥Ã¥¯¤Ê¶õÃæÀï¤Ê¤É¸«¤É¤³¤íËþºÜ¤À¤¬¡¢¥µ¥¦¥ó¥ÉÌÌ¤âÇ÷ÎÏËþÅÀ¡£¥ì¥Ç¥£ー¡¦¥¬¥¬¤¬²Î¤¦¼çÂê²Î¡ÖHold My Hand¡×¡¢Á°ºî¡Ø¥È¥Ã¥×¥¬¥ó¡Ù¡Ê1986¡Ë¤Î¥ªー¥×¥Ë¥ó¥°¥Æー¥Þ¤Ç¤â¤¢¤ë¥±¥Ëー¡¦¥í¥®¥ó¥¹¤Î¡Ö¥Ç¥ó¥¸¥ãー¡¦¥¾ー¥ó¡×¤Ê¤É¤Î¥Ê¥ó¥Ðー¤«¤é¡¢¥ëー¥¹¥¿ー¡Ê¥Þ¥¤¥ë¥º¡¦¥Æ¥éー¡Ë¤¬¥Ðー¤Ç¥Ô¥¢¥Î¤ò±éÁÕ¤¹¤ë¥·ー¥ó¡¢¥¨¥ó¥¸¥ó²»¤Ë¤¤¤¿¤ë¤Þ¤Ç¡¢ÁÇÀ²¤é¤·¤¤²»¶ÁÀßÈ÷¤ÇÌ£¤ï¤Ã¤Æ¤ß¤¿¤¤¤â¤Î¤Ð¤«¤ê¤À¡£

¤Á¤Ê¤ß¤Ë¥È¥à¤Ï2023Ç¯5·î¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿¥Á¥ãー¥ë¥º¹ñ²¦¤ÎÂ×´§¼°¤Ç¤Î¥È¥ê¥Ó¥åー¥È±ÇÁü¤Ë¹Ò¶õµ¡¤Ë¾è¤Ã¤Æ¤·¤¿¤Û¤«¡¢¡Ø¥È¥Ã¥×¥¬¥ó ¥Þー¥ô¥§¥ê¥Ã¥¯¡Ù¤Î¥í¥ó¥É¥ó¥×¥ì¥ß¥¢¤Ë¥¦¥£¥ê¥¢¥à¹ÄÂÀ»Ò¤È¥­¥ã¥µ¥ê¥óÈÞ¤ò¾·¤¤¤¿·Ð°Þ¤â¤¢¤ê¡¢¥¤¥®¥ê¥¹²¦¼¼¤È¤Ï²¿¤«¤È±ï¤¬¤¢¤ë¡£¥í¥¤¥ä¥ë¡¦¥¢¥ë¥Ðー¥È¡¦¥Ûー¥ë¤Ë¤Ï²¦¼¼¥á¥ó¥Ðー¤¬Ë¬¤ì¤ë¤³¤È¤âÂ¿¤¤¤À¤±¤Ë¡¢¥·¥Í¥Þ¥³¥ó¥µー¥È¤ÎÍèµÒ¤Ë¤âÃíÌÜ¤¬½¸¤Þ¤ê¤½¤¦¤À¡£

Source:

The post first appeared on .