トム・クルーズ主演の大ヒット映画『』(2022)が、スクリーンからコンサートホールへと出航する。2024年9月27日(金曜日)に、イギリス・ロンドンのロイヤル・アルバート・ホールにてシネマコンサートが開催されることがにて発表された。

『トップガン マーヴェリック』のコンサートでは、映画で名匠ハンス・ジマーとともに音楽を務めた作曲家のローン・バルフが、ロイヤル・フィルハーモニー管弦楽団を率いて、大スクリーンの映像に合わせて指揮を執る予定。自身のXアカウントでは、告知とともに出演への喜びがされている。

I am delighted to announce that Top Gun: Maverick Live will be performed at the Royal Albert Hall on Friday 27th Sept 2024 where I’ll be conducting the Royal Philharmonic Concert Orchestra alongside the big screen.Tickets go on sale tomorrow at 10am.… - Lorne Balfe (@Lornebalfe)