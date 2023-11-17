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I am delighted to announce that Top Gun: Maverick Live will be performed at the Royal Albert Hall on Friday 27th Sept 2024 where I¡Çll be conducting the Royal Philharmonic Concert Orchestra alongside the big screen.Tickets go on sale tomorrow at 10am.¡Ä - Lorne Balfe (@Lornebalfe)
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