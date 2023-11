米ソニー・ピクチャーズ製作『』シリーズ第3作(タイトル未定)の撮影が再開された。主演のが現場での写真をInstagramで共有している。

全米映画俳優組合(SAG-AFTRA)ストライキの開始により撮影が中断されていたが、2023年11月上旬の終了後にさっそく再開された形。ハーディはの投稿で、監督のケリー・マルセルとのツーショットを投稿している。満面の笑みだ。

本作はスト終結にあわせて米公開を約3ヶ月。2024年7月12日から11月8日へと後ろ倒しとした。これにより製作に十分な余裕もできる。

ソニー・ピクチャーズが手がける「Sony’s Spider-Man Universe ()」はユニバースを鋭意拡大中。2024年には『ヴェノム3』のほかに、『クレイヴン・ザ・ハンター』と『マダム・ウェブ』が公開予定だ。

『ヴェノム3(仮題)』は2024年11月8日米公開。

