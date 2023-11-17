¥¸¥ç¥¸¥çÌò¡¦¾¾²¼Í¥Ìé¡õÍß·¾ÀÂÀÏº¡Ö´ÊÃ±¤ÊÉñÂæ¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡×À¤³¦½é¥ß¥å¡¼¥¸¥«¥ë²½¤Ë³Ð¸ç
¡¡¥·¥ê¡¼¥ºÎß·×1²¯2000ËüÉô¤ò¸Ø¤ë¿Íµ¤¥³¥ß¥Ã¥¯¡Ö¥¸¥ç¥¸¥ç¤Î´ñÌ¯¤ÊËÁ¸±¡×¡Ê¸¶ºî¡§¹ÓÌÚÈôÏ¤É§¡Ë¤ò½é¤á¤ÆÉñÂæ²½¤·¤¿¥ß¥å¡¼¥¸¥«¥ë¡Ö¥¸¥ç¥¸¥ç¤Î´ñÌ¯¤ÊËÁ¸±¡¡¥Õ¥¡¥ó¥È¥à¥Ö¥é¥Ã¥É¡×¤ÎÀ½ºîÈ¯É½²ñ¸«¤¬16Æü¤ËÅÔÆâ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¡¢¼ç¿Í¸ø¥¸¥ç¥Ê¥µ¥ó¡¦¥¸¥ç¡¼¥¹¥¿¡¼Ìò¤òÌ³¤á¤ë¾¾²¼Í¥Ìé¤ÈÍß·¾ÀÂÀÏº¤¬½ÐÀÊ¡£À¤³¦Ãæ¤«¤é°¦¤µ¤ì¤ë¿Íµ¤Ì¡²è¤Î½é¥ß¥å¡¼¥¸¥«¥ë²½¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢Ç®¤¤»×¤¤¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£²ñ¸«¤Ë¤ÏµÜÌî¿¿¼é¡¢À¶¿åÈþ°Í¼Ó¡¢YOUNG DAIS¡¢Åì»³µÁµ×¡¢×¢À¥Í§Í´¡¢ÊÌ½êÅ¯Ìé¡¢Ä¹Ã«ÀîÇ«¡Ê±é½Ð¡¦¿¶ÉÕ¡Ë¤â»²²Ã¤·¤¿¡£
¡¡Êª¸ì¤Î»Ï¤Þ¤ê¤È¤Ê¤ë¥·¥ê¡¼¥ºÂè1Éô¡Ö¥Õ¥¡¥ó¥È¥à¥Ö¥é¥Ã¥É¡×¤ò¥Ù¡¼¥¹¤Ë¤·¤¿ËÜºî¡£19À¤µªËö¤Î¥¤¥®¥ê¥¹¤Ç¥¸¥ç¥Ê¥µ¥ó¡¦¥¸¥ç¡¼¥¹¥¿¡¼¡ÊÄÌ¾Î¥¸¥ç¥¸¥ç¡Ë¤È±¿Ì¿Åª¤Ê½Ð²ñ¤¤¤ò²Ì¤¿¤¹¥Ç¥£¥ª¡¦¥Ö¥é¥ó¥É¡¼¡ÊµÜÌî¡Ë¤òÃæ¿´¤Ë¡¢¡ÈÆæ¤ÎÀÐ²¾ÌÌ¡É¤ò¤á¤°¤ëÇ®¤Àï¤¤¤È´ñÌ¯¤Ê°ø±ï¤òÉÁ¤¤¤¿ÁÔÂç¤ÊÊª¸ì¤ò¡¢±é·à¤ÎÅÂÆ²¡¦Äë¹ñ·à¾ì¤Ç¾å±é¤¹¤ë¡£
¡¡¡Ö¥¸¥ç¥¸¥ç¡×¤¬¥ß¥å¡¼¥¸¥«¥ë²½¤µ¤ì¤ë¤È¤¤¤¦°ìÊó¤òÊ¹¤¤¤¿¾¾²¼¤Ï¡¢¡Ö¤Þ¤ºÄë¹ñ·à¾ì¤Ç¡Ø¥¸¥ç¥¸¥ç¡Ù¤òÉñÂæ²½¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤¬Âè°ì¤Î¶Ã¤¤Ç¤·¤¿¡×¤È¸ì¤ë¤È¡¢¡Ö¤ªÏÃ¤ò¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¤Î¤¬¡¢¡Ê¥¸¥ç¥¸¥ç¤Î¥é¥¤¥Ð¥ë¤Î¡Ë¥Ç¥£¥ª¡¦¥Ö¥é¥ó¥É¡¼Ìò¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¥¸¥ç¥Ê¥µ¥ó¡¦¥¸¥ç¡¼¥¹¥¿¡¼¤À¤Ã¤¿¤³¤È¤Ë¤µ¤é¤Ë¶Ã¤¤Þ¤·¤¿¡£¼þ°Ï¤«¤é¤â¡Ø¥¸¥ç¥¸¥çÌò¤Ê¤ó¤À¡©¡Ù¤È¸À¤ï¤ì¤ë¤ó¤Ç¤¹¡×¤È°Õ³°¤Ê¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤Ç¤Î¥ª¥Õ¥¡¡¼¤À¤Ã¤¿¤³¤È¤òÌÀ¤«¤¹¡£
¡¡¾¾²¼¤È¥À¥Ö¥ë¥¥ã¥¹¥È¤Ç¥¸¥ç¥¸¥ç¤ò±é¤¸¤ëÍß·¤Ï¡¢¡Ö¶Ã¤¤ÈÆ±»þ¤ËÁÇÄ¾¤Ë´ò¤·¤«¤Ã¤¿¡×¤È¶»¤ÎÆâ¤òÌÀ¤«¤¹¤È¡ÖÂ¿Ê¬¡¢¥¸¥ç¥¸¥çÌò¤ò¤ä¤ê¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¿Í¤Ï»³¤Û¤É¤¤¤ë¤ó¤À¤í¤¦¤Ê¤È¡£¤½¤Î¤Ê¤«¤Ç¼«Ê¬¤¬±é¤¸¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯¤³¤È¤Ë¿È¤¬°ú¤Äù¤Þ¤ë»×¤¤¤Ç¤·¤¿¡£¥×¥ì¥Ã¥·¥ã¡¼¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¤È¤Ë¤«¤¯´èÄ¥¤ê¤¿¤¤¡×¤È¶¯¤¤»ëÀþ¤Ç¸ì¤ë¡£
¡¡Îò»Ë¤¢¤ëÄë¹ñ·à¾ì¤Ç¡¢¡È¥¸¥ç¥¸¥ç¡É¤ÎÀ¤³¦¤òÉ½¸½¤¹¤ë¡£ËÜºî¤¬Äë¹ñ·à¾ì¥Ç¥Ó¥å¡¼¤È¤Ê¤ë¾¾²¼¤Ï¡Ö¤ªµÒ¤µ¤ó¤È¤·¤Æ´Ñ¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¤³¤È¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¥¹¥Æ¡¼¥¸¤«¤éÄ¯¤á¤ëµÒÀÊ¤Ï¤É¤¦¤Ê¤ó¤À¤í¤¦¤È¡¢¤¤¤Þ¤«¤é¤È¤Æ¤â³Ú¤·¤ß¤Ç¤¹¡×¤È´üÂÔ¤ò¸ý¤Ë¤¹¤ë¤È¡¢º£Ç¯¡Ö¥¥ó¥°¥À¥à¡×¤ÎÊÉÌò¤ÇÄë¹ñ·à¾ì¤ÎÉñÂæ¤ËÎ©¤Ã¤¿Íß·¤Ï¡ÖµÒÀÊ¤Ç´Ñ¤Æ¤¤¤¿ÉñÂæ¤È¤Þ¤Ã¤¿¤¯°ã¤¦·Ê¿§¤¬¹¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£º£²ó¼ç±é¤È¤·¤Æ·à¾ì¤ËÎ©¤Æ¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¤Þ¤¿°ã¤¦·Ê¿§¤¬¸«¤é¤ì¤ë¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡×¤ÈÌÜ¤òµ±¤«¤»¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿¾¾²¼¤Ï¡¢¸¶ºî¤Ç°õ¾Ý¤Ë»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¥·¡¼¥ó¤òÊ¹¤«¤ì¤ë¤È¡Ö¥¸¥ç¥Ê¥µ¥ó¤¬ÌÚ¤Ë¼ê¤ò¿¨¤ì¤Æ²Ö¤¬ºé¤¯¤È¤³¤í¡£¾×·â¤Ç¤·¤¿¡×¤ÈÈ¯¸À¡£¤µ¤é¤Ë¾¾²¼¤Ï¡Ö¹¥¤¤Ê¥·¡¼¥ó¤Ï¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ã¤¢¤ê¤Þ¤¹¡×¤ÈÁ°ÃÖ¤¤¹¤ë¤È¡Ö¥Ö¥é¥Õ¥©¡¼¥É¤ÎºÇ¸å¤Î¥»¥ê¥Õ¤Ç¡ØÄË¤ß¤¬¤¢¤ë¤«¤é¤³¤½¡¢À¸¤ò´¶¤¸¤ë¡£ÄË¤ß¤¬¤¢¤ë¤«¤é¤³¤½´î¤Ó¤ò´¶¤¸¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡Ù¤È¤¤¤¦¤Î¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢º£²ó¤ÎÉñÂæ¤Ë¤âÄÌ¤¸¤ë¥»¥ê¥Õ¤À¤Ê¤È»×¤Ã¤¿¡£¿·ºî¤òºî¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ï¡¢ÀäÂÐ´ÊÃ±¤ÊÉñÂæ¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤È»×¤¦¡£¤¤Ã¤ÈÂçÊÑ¤Ê¤³¤È¤â¤¢¤ë¡£¤½¤ÎÄË¤ß¤ò´î¤Ó¤ËÊÑ¤¨¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡×¤ÈÇ®¤¤»×¤¤¤òÅÇÏª¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¡Ê°ëÉôÀµÏÂ¡Ë