(MCU)映画『』では、ファン待望の展開が訪れた。プライベートからMCUの大ファンとして知られる/カマラ・カーン役のイマン・ヴェラーニも、同シーンを初めて観た時には思わず飛び上がってしまったとか。いちファンとしての興奮を米に語っている。

この記事には、『マーベルズ』の極めて重大ネタバレが含まれています。本記事をSNSで共有される際は、未鑑賞者へのご配慮をお願いいたします。

この記事には、『マーベルズ』の極めて重大ネタバレが含まれています。本記事をSNSで共有される際は、未鑑賞者へのご配慮をお願いいたします。

©Marvel Studios 2023 『マーベルズ』ビースト登場、カマラ役イマン・ヴェラーニは「発作を起こしそうになった」

『マーベルズ』本編終了後のミッドクレジットシーンでは、ダー・ベンとの戦いに挑んだモニカ・ランボーが別次元の世界に閉じ込められた後、何者かに救われている様子が描かれた。病室のベッドで横たわっていたモニカは、死んだはずの母親と再会を果たす。困惑しているうちに、部屋に獣のような姿をした男が入ってきた。

その人物はなんと、のメンバーとして知られるビーストだった。しかも演じたのは旧20世紀フォックスの『X-MEN』シリーズでビーストを演じたケルシー・グラマー。かねてより待望視されてきた『X-MEN』のMCU合流がいよいよ本格的にスタートした。

『マーベルズ』公開後のインタビューに応じたヴェラーニによれば、ミッドクレジットシーンの撮影は「主要撮影中に行われていた」とのこと。「早くから撮っていたので、彼ら(製作陣)は何をやろうとしていたか分かっていたと思います」。

一方のヴェラーニは、ミッドクレジットシーンの演出に意表を突かれた。「私は、別のものが描かれると思っていました。ビーストが出るなんて全く気づきませんでしたよ。撮ったのは知っていたけど、別の誰かだと予想していました」と驚きを語っている。ビースト登場を知ったのは、『マーベルズ』完成版を1人で観た時。その反応はというと……。

「そしたら、なんとまぁ。私に内緒にしていたなんて。初めて観た時はものすごくびっくりして、思わずベッドの上で飛び上がってしまいました。一緒に働いた人全員に、“どうやってこんなこと隠せたんですか?”ってテキストしました。」

こう語るヴェラーニ、「少なくとも、いちファンとして経験できて、とても最高でした」と振り返りながら「これからどう進んでいくのか、すごくワクワクしています」とファンと同じ目線で『X-MEN』合流を楽しみにしている。

ところで、実はヴェラーニ演じるカマラもX-MENに関わりがあるとされる人物。ドラマ「ミズ・マーベル」(2022)では、カマラにミュータントの遺伝子が存在していることが明かされたのだ。ヴェラーニは「これからX-MENがどうなるかは分からない」と語りつつ、「私たちの映画で、1人、いや私を含めれば2人(のミュータント)を登場させたのは、最高にイカしてますし、すごく自慢です」と自分のことのように喜んだ。

『マーベルズ』は公開中。

