¥Ï¥êー¡¦¥Ý¥Ã¥¿ー¡Ö¥¹¥¿¥¸¥ª¥Ä¥¢ーÅìµþ¡×½é¤Î¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¥Ä¥êー¤È¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¸ÂÄê¥á¥Ë¥åー¤¬ÅÐ¾ì

『』『ファンタスティック・ビースト』シリーズの制作舞台裏に足を踏み入れることができる『ワーナー ブラザース 』が、2023年6月の開業以来初めての・シーズンを迎える。期間中、施設はクリスマスツリーが登場するほか、クリスマス装飾も施される。

またこの時期だけしか味わえないクリスマス限定フードも登場。ロビーのクリスマスツリー前での写真撮影がより楽しくなるARエフェクトも、スタジオツアー東京の公式Instagramから利用できるようになる。この時期ならではの、クリスマスムード満点の体験を楽しもう。

クリスマス・ライトアップ概要

期間:2023年11月15日(水)~2024年1月8日(月)

時間帯:夕刻~ツアークローズの30分後(予定)

場所:屋外(エクステリア) ライトアップ、(館内)ロビー クリスマスツリー

スタジオツアー入り口のヒマラヤ杉のエリアほか、敷地内の公園にある映画からインスパイアされた、パトローナス像や、ハリーの眼鏡の巨大モチーフ、ナギニの像などにもクリスマスのライトアップが施され、緑に彩られた昼間とはまた違った雰囲気が楽しめます。

クリスマス 限定フードメニュー

スタジオツアー東京では、館内に3か所ある飲食店舗それぞれにて、クリスマス・シーズン限定のフードメニューを展開いたします。映画「ハリー・ポッターと炎のゴブレット」で登場するクリスマスダンスパーティー、「ユールボール」のシーンをイメージしたメニューなど、作品の世界観を取り入れたこの時期にしか食べられない、限定のメニューをお楽しみください。

提供期間:2023年12月1日(金)~2024年1月8日(月)

3,200円(税込み)

やわらかく煮込んだ冬の定番、ビーフシチューを忍びの地図をプリントしたパイで焼き上げました。

2,200円(税込み)

バックロットカフェの隠れた人気メニュー、ボリューム満点のバックロットバーガーが冬季限定、雪景色をイメージした白いバンズになって登場。

1,500円(税込み)

パトローナスのビスケットを添えた、イチゴとピスタチオクリームのミルフィーユ。 甘酸っぱい苺と香り高いピスタチオクリームのコンビネーションをお楽しみください。

4,200円(税込み)*2名用

ユールボールの豪華なシーフードディナーをイメージしたシーフードプラッター。新鮮な魚介類を2種類のカクテルソースと、4色のシーズニングでお楽しみください。

1,500円(税込み)

フードホールの人気メニュー「プロフィットロール」が季節限定のフレーバーで登場。ホワイトチョコレートとオーナメントがクリスマスの雰囲気を引き立てます。

650円(税込み)

ラズベリーソースの入ったココアカップケーキにピスタチオクリームのクリスマスツリーをデコレーションした色鮮やかなデザート。

800円(税込み)

クリスマスリースをイメージしたデコレーションが鮮やかな季節限定のビクトリアケーキ。苺とピスタチオクリームの人気のコンビネーションをお楽しみください。

スタジオツアー東京オリジナルARエフェクト

11月15日(木)より、クリスマス気分がさらに上がるARエフェクトが、スタジオツアー東京の公式Instagramアカウントでご利用いただけます。

このARフィルターでは、ホグワーツの4つの寮のモチーフのデザインが施されているだけではなく、ハリー・ポッターにまつわるモチーフが、写真に映った人物のまわりをくるくると飛び回ります。また、雪が舞うエフェクトは、スタジオツアー東京のツリーの前はもちろん、大広間やグリフィンドールの談話室など、クリスマスのシーンでおなじみのセットでの記念撮影にもぴったりです。

‘Wizarding World’ and all related names, characters and indicia are trademarks of and © Warner Bros.Entertainment Inc. - Wizarding World publishing rights © J.K. Rowling.