(MCU)のシリーズ「」シーズン2が、2023年12月22日(金)より1エピソードずつ9夜連続で配信されることが決定した。あわせて米国版予告編も到着している。

「ホワット・イフ…?」はマルチバースの異世界を舞台に、MCUで起きたかもしれない“もうひとつ”の物語を描いたアニメシリーズ。シーズン1では、ペギー・カーターがキャプテン・カーターとなったり、ピーター・クイルの代わりにティ・チャラがスター・ロードになったり、アベンジャーズがゾンビと戦ったり、ファン垂涎のアナザー・ストーリーが登場した。

全9話のシーズン2でも、注目の展開が盛りだくさん。予告編では、ティ・チャカ/とハンク・ピムがチームを組んだり、がオーディンとウォッチャーの前で巨大な赤い光線を打ち上げたり、『アベンジャーズ/インフィニティ・ウォー』(2018)で繰り広げられた対の一騎討ちが再現されたり、気になる描写が映し出されている。

またシーズン2では、原作コミックには登場しないMCU初のオリジナルキャラクター「」もお披露目。ネイティブ・アメリカンの女性ヒーローで、映像内ではの「ずっと君を探していた」との言葉とともに海底に引きずり込まれる姿が映し出される。その正体は謎に包まれており、MCUでの立ち位置も気になるところだ。

シーズン2では、ホリデーシーズンの配信が物語にも反映されているようだ。クリスマスを舞台に、ハッピー・ホーガンとダーシー・ルイス、さらにはサンタ姿のも確認できる。12月22日から30日まで1日1話の配信となるから、「ホワット・イフ…?」を観ながら年の瀬を過ごすのも楽しそうだ。



「ホワット・イフ…?」シーズン2は、2023年12月22日(金)より1日1話ずつ全9話、米にて配信予定。

