映画『』より場面写真12点が一挙に公開された。最強の消耗品軍団“エクスペンダブルズ”がシリーズ史上最高難度のミッションに挑む。

場面写真は、これまでに公開されたティザービジュアル、ポスタービジュアルでは明かされていなかった最強の傭兵軍団“エクスペンダブルズ”たちの戦いを収めた場面写真の数々。チームを率いてきた界のレジェンド、演じる不器用で義理堅い唯一無二の長バーニー・ロス。チームの顔である彼の “生涯現役”と言わんばかりの佇まいと鋭い眼光は幾多の死線を乗り越えてきたからこそ滲み出る哀愁を纏っている。

© 2022 Ex4 Productions, Inc.

そんなバーニー・ロスが統率する命知らずの最強無敵の傭兵軍団が史上最強の犯罪組織に立ち向かう。幾度となくバーニーや人類最強の男こと演じるリー・クリスマスと共闘してきた演じるガンナー・ヤンセン、総合格闘技・UFCの元王者でもあるランディ・クートゥアが演じるトール・ロードなど人気キャラクターの姿も。

© 2022 Ex4 Productions, Inc. © 2022 Ex4 Productions, Inc. © 2022 Ex4 Productions, Inc.

さらに、 “ニューブラッド”として新たにチームに加わった大人気ラッパーの50セント演じるイージー・デイ、抜群のスタイルとキレのあるアクションにも定評のあるミーガン・フォックス演じるジーナ、かつて共に戦ったおしゃべりな元スペイン軍の傭兵ガルゴの息子ガラン(ジェイコブ・スキピオ)、ラッシュ(レヴィ・トラン)、変幻自在に役をこなし圧倒的存在感を放つアンディ・ガルシア演じるCIAのマーシュらが、迫りくる強靭な敵を迎え撃つ姿が写し出されている。

そして、バーニーの旧友として満を持してエクスペンダブルズ入りを果たした、タイの闘神と崇められるムエタイの超人トニー・ ジャー演じるデーシャの姿も。彼の規格外のアクションにも是非注目してほしい。また、 インドネシアの至宝にして武術の達人イコ・ウワイス演じる、トンファーの究極の使い手として彼らの前に立ちはだかる史上最強の敵ラフマトの写真も到着。表情一つ変えず戦場を颯爽と歩く姿から、エクスペンダブルズをもってしても“ただでは済まない”という空気が伝わる一枚だ。 © 2022 Ex4 Productions, Inc. © 2022 Ex4 Productions, Inc. © 2022 Ex4 Productions, Inc. © 2022 Ex4 Productions, Inc. © 2022 Ex4 Productions, Inc. © 2022 Ex4 Productions, Inc. 数々のドラマ、ド派手なアクション、シリーズ最高のクオリティを予感させる映画『エクスペンダブルズ ニューブラッド』2024年1月5日(金)日本公開。

© 2022 Ex4 Productions, Inc. © 2022 Ex4 Productions, Inc. © 2022 Ex4 Productions, Inc. © 2022 Ex4 Productions, Inc. © 2022 Ex4 Productions, Inc.