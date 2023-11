の人気ドラマ「」が、シーズン2で撮影地をルーマニアからアイルランドに移すことがわかった。撮影開始時期は、暫定的に2024年4月下旬を予定しているという。米が報じた。

「ウェンズデー」シーズン1は、2021年9月から2022年3月にかけてルーマニアで撮影。配信後の世界的ヒットを受けて「ウェンズデー」のロケ地は名所となり、ルーマニアの観光産業を後押ししたと伝えられている。しかし、バルカン半島でのロケにはロジスティクス上の課題があり、撮影終了の直後から、シーズン2の製作が決まれば撮影地を変えるのでは?との憶測が流れていたようだ。

なお、シーズン2のあらすじ・詳細は、現時点で明かされていない。ただし、共同ショーランナーのマイルズ・ミラーは以前、アダムス・ファミリー・メンバーをもっと登場させたいと自身のアイデアをいた。一方、シーズン2で製作総指揮も兼任する主演のは、主人公ウェンズデーの恋愛要素を一切なくし、ホラー色を強化したいのようだ。シーズン2の詳細や正式な撮影時期については、続報を待ちたい。

鬼才が監督・製作総指揮を務める本作は、コミックから派生して映画・アニメ・TVドラマ・ミュージカルなどで展開されてきた世界的人気作『アダムス・ファミリー』の長女・ウェンズデーが主人公の異色推理ミステリー。シーズン1は配信後わずか4週間で、Netflixの歴代人気シリーズ(英語)史上2番目となる累計視聴時間11.9億時間を記録した。

Source:

The post first appeared on .