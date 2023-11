オリジナルドラマシリーズ「 未知の世界」(2016-)よりぬいぐるみやディズプレイフィギュアほか、4つの公式アイテムがインフォレンズ株式会社より2023年12月中旬に発売されることが決定した。

「ストレンジャー・シングス 未知の世界」は、2016年の配信開始より全世界で1.96億人以上が視聴し、エミー賞・ゴールデングローブ賞・グラミー賞など数々の賞にノミネートし多数の受賞歴を誇る、Netflixで最も視聴されたドラマシリーズの一つ。1980年代、インディアナ州の架空の町ホーキンスを舞台に、4人の少年たちが超能力を持つ少女イレブンと出会い、親友の一人である少年ウィルの失踪をきっかけに、壮大で超常的な事件へと巻き込まれていく。

現在ではシーズン4まで配信されており、最終シーズンとなるシーズン5の製作も決定している。

発売が決定した新商品は以下の通り。

Stranger Things 刺繍キーホルダー

エディ、イレブン、ヴェクナ、ダスティン、デモゴルゴンの5種類がラインナップされた刺繍キーホルダー。デフォルメされたキャラクターの刺繍が施された可愛らしい仕上がりに。

※こちらの商品は全5種のブラインド仕様です。

Stranger Things ぬいぐるみ (全5種)

発売日 2023年12月中旬 発売予定 価格 880円(税込) 商品サイズ 約H130×W75×D20mm(キーホルダー部分を含む) メーカー マックスエックス

デモゴルゴン、イレブン、エディ、ダスティン、ヴェクナ/ヘンリーの5種類のぬいぐるみ。左右非対称の2種類のデザインが楽しめる欲張りな仕様。お部屋にも飾りやすい化粧箱入り。

Stranger Things ディスプレイフィギュア シリーズ1

発売日 2023年12月中旬 発売予定 価格 3,080円(税込) パッケージサイズ H190×W125×D108mm メーカー マックスエックスStranger Things(TM)/(C) Netflix.Used with permission.

ディスプレイフィギュア。デフォルメされたキャラクターのフィギュアを2パターンのディスプレイで楽しめる。

ロゴやイラストがデザインされたトレーディングカードやギミック付きカードなど、遊び心と楽しみが盛りだくさんのパック内容に。

※こちらの商品は全12種(内レア1種含む)のブラインド仕様です。

Stranger Things ディスプレイフィギュア シリーズ2

同梱内容 1. TV型ディスプレイボックス2. ミニフィギュア3. トレーディングカードパック4. ギミック付きカードパック5. フィギュア用アクセサリ(2点) 発売 2023年12月中旬 発売予定 価格 1,980円(税込) パッケージサイズ H70×W99×D65mm メーカー マックスエックス

ディスプレイフィギュアのシリーズ2。デフォルメされたキャラクターのフィギュアを2パターンのディスプレイで楽しめる。

ロゴやイラストがデザインされたトレーディングカードやギミック付きカードなど、遊び心と楽しみが盛りだくさんのパック内容。

※こちらの商品は全12種(内レア2種含む)のブラインド仕様です。

同梱内容 1. TV型ディスプレイボックス2. ミニフィギュア3. トレーディングカードパック4. ギミック付きカードパック5. フィギュア用アクセサリ(2点) 発売 2023年12月中旬 発売予定 価格 1,980円(税込) パッケージサイズ H70×W99×D65mm メーカー マックスエックス