『THIS IS US』マイロ・ヴィンティミリア、アジア系モデルと結婚していた！

人気ドラマ『THIS IS US/ディス・イズ・アス』のジャック・ピアソン役で世界中を感動の渦に巻き込んだマイロ・ヴィンティミリアが、今年初旬にアジア系モデルと結婚していたことが明らかとなった。

米US Weeklyによると、マイロの妻となった女性はハワイ出身の韓国系アメリカ人モデル、ジャラ・マリアーノ。

2人の交際は2022年に初めて報じられたが、これまでにマイロは恋人の存在を認めたことはなかった。2022年にマイロがカリフォルニア州マリブの牧場と家を購入してから数ヶ月後、ジャラと一緒に過ごすマイロの姿がキャッチされていたとのこと。

マイロの結婚を最初に報じたUS Weeklyは、2人の結婚式のモノクロ写真を公開。シンプルな白いドレスを身にまとったジャラは頭に花の冠を載せ、マイロもシンプルな白のシャツ&パンツを身に着けて花の飾りを首からかけており、そのスタイルから南国風のセレモニーだったのではないかと思われる。

Milo Ventimiglia is officially off the market after secretly marrying Jarah Mariano, Us Weekly can exclusively confirm. https://t.co/cUVYjqZT4N

