どう考えても次の『』はヤバい。自身がコミック映画の登場人物であることを自覚し、メタ的なジョークを飛ばしまくる“俺ちゃん”にネタがありすぎるのだ。

『デッドプール』(2016)『デッドプール2』(2018)でも、『X-MEN』シリーズの時間分岐や、ライバルであるDC映画へのイジりなどをぶっ放していたデッドプール。今作では、旧20世紀フォックスから(MCU)への合流についてや、スタジオの大人の事情、マルチバースなどMCUネタのほか、同作に製作中止を余儀なくさせたストライキの話題などもある。

ドラマ「」シーズン2でより大きな役割に昇華したロキを演じるも、デッドプールからイジられ待ちの一人だ。「絶対面白いですよね」と、ヒドスルトンは米にデッドプールからの“口撃”を楽しみにしていることを語っている。「デッドプールがロキについて何を言ってくれるのか、とても興味があります。きっと鋭いことを言ってくれると思います。ロキの方も雄弁で有名だから、良いことを言うと思いますよ」。

ドラマ「ロキ」は、マルチバースやタイムスリップ、TVAといった重要な要素を導入した作品だ。とりわけマルチバースは『デッドプール3』でも題材の一つになると見られ、そもそもデッドプールやウルヴァリンがMCU世界に登場できるのもそのためである。劇中でデッドプールの口からロキについて言及されてもおかしくないだろう。

ちなみにデッドプール役のと妻ブレイク・ライブリーは、ヒドルストンがかつて交際していたテイラー・スイフトと仲が良いという“中の人”ネタもある(スイフトが『デッドプール3』にカメオ登場するのではないかという噂もあるほどだ)。その後ヒドルストンはゾウイ・アシュトンと婚約し、彼女は『ズ』にヴィランのダー・ベン役で出演している。

