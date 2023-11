「 FBI行動分析課」(2005-2020)のリバイバル版「クリミナル・マインド/FBI vs. 異常犯罪:エボリューション」が、2024年1月よりシーズン2の撮影を再開することがわかった。エミリー・プレンティス役のパジェット・ブリュースターが明らかにした。

メインシリーズの放送終了からわずか2年後に、リバイバル版として復活した「クリミナル・マインド/FBI vs. 異常犯罪:エボリューション」(日本では「クリマイ」シーズン16としてディズニープラスで配信中)。シーズン1は2022年の感謝祭シーズンに米Paramount+でリリースされ、同社オリジナル作品として最も視聴されたシリーズのトップ5にランクインした。当初、シーズン2は2023年4月に撮影開始予定だったが、米脚本家と俳優のストライキによって延期となっていた。

ダブルストライキが終結し、(旧Twitter)でファンから撮影再開の時期を聞かれたブリュースター。「エピソードを早急にお届けするため、1月中旬より猛スピードで撮影を開始します!皆さんに観ていただき、気に入っていただけることを私たちは願っています!」と返信し、2024年1月中旬より急ピッチで撮影を進める予定だと明かした。

この投稿に対し、ファンからは「新しいシーズンは最高だった」「新エピソードが待ちきれない」など、喜びのコメントが殺到。またリバイバル版では放送禁止用語がとなったことから、「(作中で)もっと罵りあいをしてほしい!」との声も上がっている。

リバイバル版にはオリジナルキャストから、ブリュースター、ジョー・マンテーニャ(デヴィッド・ロッシ役)、カーステン・ヴァングスネス(ペネロープ・ガルシア役)、アダム・ロドリゲス(ルーク・アルヴェス役)、A・J・クック(ジェニファー・ジャロウ役)、アイシャ・タイラー(タラ・ルイス役)が出演。シーズン2にも続投の予定だ。

なお、シーズン1で不在だったマシュー・グレイ・ギュブラー(スペンサー・リード役)&ダニエル・ヘニー(マシュー・シモンズ役)が今後復帰するかは不明だが、ギュブラーは「ぜひ再演したい」とリバイバル版への出演に意欲をいる。シーズン2に関するさらなる情報の解禁に期待だ。

The post first appeared on .