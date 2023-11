巨大除雪車に轢かれて瀕死の重傷を負った俳優のが、生死の境を彷徨った治療から10ヶ月が経った様子をに動画で投稿した。レナーは杖や介助もなく、自らの二本脚で坂道を跳躍しながら降り、駆けながら登っている。

『アベンジャーズ』レナーは2023年の正月、7トンもの巨大除雪車に轢かれ負傷。30箇所以上を骨折し、胸部鈍的外傷、整形外傷の手術を受けていた。

一時は死を覚悟しレナーだが、懸命な治療に挑んで回復。4月の時点で、杖をつきながら番組収録やイベントに参加できるほどになった。あらゆる種類の治療を試した結果、「最大のセラピーは、自分の心と生きようとする意志、そして回復して良くなるための努力」だったとレナーは振り返っており、「助かった命を無駄にするのではなく、家族や友人、そして僕に耐える力を与えてくれた皆さんに恩返しをしたい」とも伝えていた。

この投稿をInstagramで見る

今回の動画でレナーは、1月14日に開始した治療の旅がちょうど10ヶ月になったことを振り返っている。映像でレナーは極めて自然な動きで跳躍して駆けており、脚には目立った外傷も見当たらない。

この坂道を走る挑戦についてレナーは、支えてくれた家族や友人への感謝や、喜びと希望に満ちた思いで涙が溢れたことを添えている。「頑張り続ける理由はたくさんあります。でも、皆さんこそが僕の燃料です」。

The post first appeared on .