17時30分より生放送される音楽特番『テレ東60祭!ミュージックフェスティバル2023 〜一生聞きたい!昭和・平成・令和ヒット曲100連発〜』のタイムテーブルが発表。ミニモニ・プッチモニなど、平成の音楽シーンを彩ったユニットの復活など、注目のゲストが続々登場する。

【写真】INI、JO1、BE:FIRST、SHAZNA、中西圭三ら登場! 出演アーティスト第1弾

テレビ東京では、11月15日から開催する「テレ東60祭@なぜか横浜赤レンガ」の初日に、「テレビ東京の60年」を詰め込んだ音楽特番「テレ東60祭!ミュージックフェスティバル2023 〜一生聞きたい!昭和・平成・令和ヒット曲100連発〜」を放送。永遠の名曲から最新のヒット曲まで、たくさんの曲を横浜赤レンガ倉庫ステージや、テレビ東京のスタジオから生中継で届ける(一部事前収録あり)。

さらに、テレビ東京60年分の名曲アーカイブの中から選りすぐる「テレ東60周年秘蔵名曲VTRコーナー(仮)」も。約4時間30分の生放送で、テレ東60祭のスタートを盛り上げる。

『テレ東60祭!ミュージックフェスティバル2023 〜一生聞きたい!昭和・平成・令和ヒット曲100連発〜』は、テレビ東京系にて11月15日17時30分放送。

タイムテーブルは以下の通り。

※放送時間は変更の可能性あり

『テレ東60祭!ミュージックフェスティバル2023 〜一生聞きたい!昭和・平成・令和ヒット曲100連発〜』タイムテーブル

【午後5時〜】

KID PHENOMENON

WOLF HOWL HARMONY

THE JET BOY BANGERZ

江口洋介

ONE N’ ONLY

アンジュルム

GENIC

LIL LEAGUE

モーニング娘。’23

lol‐エルオーエル‐

【午後6時〜】

僕が見たかった青空

DXTEEN

超ときめき・宣伝部

Chilli Beans.

超特急

=LOVE

FANTASTICS

日向坂46

アイナ・ジ・エンド

INI

櫻坂46

sumika

&TEAM

yama×ぼっちぼろまる

AKB48

ヤバイTシャツ屋さん

【午後7時〜】

菊池桃子

中西圭三

中西保志

稲垣潤一

LINDBERG

【午後8時〜】

ミニモニ。(矢口真里・辻希美・アンジュルム 松本わかな・つばきファクトリー 豫風瑠乃)

プッチモニ(保田圭・市井紗耶香・宮本佳林)

モーニング娘。OG(保田圭・矢口真里・辻希美)

JO1

SHAZNA

キタニタツヤ

日浦孝則(元class)

黒沢秀樹(ex L⇔R)

【午後9時〜】

Da‐iCENiziUBE:FIRST緑黄色社会imase鈴木愛理乃木坂46