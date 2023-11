PS5用リモートプレイ専用機「PlayStation Portal リモートプレーヤー」本日発売！ PS5のゲーム体験を手元で楽しもう♪

ソニー・インタラクティブエンタテインメント(以下SIE)から、PS5用リモートプレイ専用機「PlayStation Portal リモートプレーヤー」が本日2023年11月15日(水)に発売開始された。価格は29,980円(税込)。

「PlayStation Portal リモートプレーヤー」は、Wi-Fi経由でPS5のゲーム体験を手元で実現することができるリモートプレイ専用のデバイスだ。

アダプティブトリガーやハプティックフィードバックなどのDualSenseワイヤレスコントローラーの主要な機能を備え、8インチ・解像度1080p・60fpsでの描画に対応した液晶ディスプレイによって、数々のゲームを美麗なグラフィックで楽しむことができる。

PS Portalは、家族がテレビを使用していてゲームが遊べないときや、PS5のゲームをリビング以外の別の部屋で遊びたい、といったユースケースにぴったりのデバイス。PS Portalが、PS5本体にWi-Fi※2経由で接続することで、PS5からPS Portalへとゲームプレイをそのまま引き継いで楽しめる。PS Portalでは、PS5本体にインストールされた対応ゲーム※3がプレイ可能だ。

また、今後発売が予定されているPULSE Explore ワイヤレスイヤホンおよびPULSE Elite ワイヤレスヘッドセットへの接続に加え、3.5mmのオーディオ端子による有線接続に対応しているので、そちらの発売も楽しみに待とう。

PS Portal 公式サイト

https://www.playstation.com/ja-jp/accessories/playstation-portal-remote-player/



PlayStation 公式X(旧Twitter)では、PS Portalの初回設定の方法と、安定したゲームプレイを楽しむためのコツを紹介する動画も公開されているのであわせてチェックしよう。

https://x.com/PlayStation_jp/status/1724580879006310666?s=20

【商品情報】

■「PlayStation Portal リモートプレーヤー」

型番:CFIJ-18000

発売日:2023年11月15日(水)

価格:29,980円(税込)

同梱物:

PlayStation Portal リモートプレーヤー ×1

USBケーブル ×1

印刷物一式 ×1

発売元 株式会社ソニー・インタラクティブエンタテインメント

※1 ハプティックフィードバックとアダプティブトリガーは、対応しているゲームにおいてのみ使用可能。

※2 本デバイスでゲームをプレイするためには、Wi-Fi接続で最低5Mbps のブロードバンドインターネット接続環境が必要。よりよいプレイ体験のためには15Mbps 以上の高速な接続環境推奨。

※3 VRヘッドセット(PlayStation®VRもしくはPS VR2)を必要とするゲーム、および追加の周辺機器(ワイヤレスコントローラー(DUALSHOCK 4)、DualSense ワイヤレスコントローラー、 DualSense Edge ワイヤレスコントローラーを除く)を必要とするゲームは対応しておりません。また、PlayStation PlusプレミアムのサービスであるPS5本体でのクラウドストリーミング機能が必要なゲームは対応していない。

(C)Sony Interactive Entertainment Inc. All rights reserved.

Design and specifications are subject to change without notice.

