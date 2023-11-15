¤«¤Ä¤ÆÀ¤³¦¥·¥§¥¢7³ä¤ò¸Ø¤Ã¤¿ÆüËÜ¤ÎÈ¾Æ³ÂÎ¤ÏŽ¤¤Ê¤¼Ž¢´Ú¹ñŽ¤ÂæÏÑ°Ê²¼Ž£¤ËÍî¤Á¤Ö¤ì¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤Î¤«
¢¨ËÜ¹Æ¤Ï¡¢µÜºêÀµ¹°¡ØÈ¾Æ³ÂÎÀïÁè¡ª Ãæ¹ñÇÔËÌ¸å¤ÎÆüËÜ¤ÈÀ¤³¦¡Ù¡ÊÊõÅç¼Ò¡Ë¤Î°ìÉô¤òºÆÊÔ½¸¤·¤¿¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
¢£ÆüËÜ¤ÎÈ¾Æ³ÂÎ»º¶È¤ÏÊÆ¹ñ¤Ë¤è¤Ã¤ÆÄÙ¤µ¤ì¤¿
¤ï¤¬¹ñ¤ÎÈ¾Æ³ÂÎ»º¶È¤ÎÃüÍî¸¶°ø¤Ï²¿¤æ¤¨¤«¡£
Âè°ì¤Ë¡¢ÆüÊÆÄÌ¾¦Ëà»¤¤Îµ¾À·¤È¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¡£¥¯¥ë¥Þ¤Î¡Ö¼«¼çµ¬À©¡×¤ËÂ³¤¤¤ÆÈ¾Æ³ÂÎ¤¬ÊÆ¹ñ¤Î¹¶·âÌÜÉ¸¤È¤µ¤ì¡¢¡ÖÆüÊÆÈ¾Æ³ÂÎ¶¨Äê¡×¤òÌµÍýÌðÍýÄù·ë¤µ¤»¤é¤ì¡¢¼êÂ¤ò¤â¤¬¤ì¤¿¡£
¤º¤Ð¤ê¸À¤¨¤Ð¡¢ÆüËÜ¤ÎÈ¾Æ³ÂÎ»º¶È¤ÏÆó½½Ç¯Á°¤ËÊÆ¹ñ¤Ë¤è¤Ã¤ÆÄÙ¤µ¤ì¤¿¤Î¤À¡£µÄ²ñ¤ËÆ¯¤¤«¤±ÆüËÜ¤Î¶¥ÁèÎÏ¤ò¼åÂÎ²½¤µ¤»¤è¤¦¤È¿åÌÌ²¼¤Î¥í¥Ó¥£³èÆ°¤òÅ¸³«¤·¤¿¤Î¤¬1977Ç¯¤ËÀßÎ©¤µ¤ì¤¿¡ÖÊÆ¹ñÈ¾Æ³ÂÎ¹©¶È²ñ¡ÊSIA¡Ë¡×¤Ç¤¢¤ë¡£¤³¤ÎÁÈ¿¥¤¬¹õËë¤À¤Ã¤¿¡£
ÂèÆó¤Ë¡¢ÊÆ¹ñ¤¬ÀèÃ¼µ»½Ñ¤òÆüËÜ¤ÎÆ¬±Û¤·¤Ë´Ú¹ñ¤ÈÂæÏÑ¤Ø¶¡Í¿¤·¡¢¾©Îå¤·¤¿¤³¤È¡£ÌÀ¤é¤«¤ËÆüËÜ¤Î¶¥ÁèÎÏ¤ò¿êÂà¤µ¤»¤ëÌÜÅª¤À¤Ã¤¿¡£¸À¤¤¤¬¤«¤ê¤Ë¶á¤¤¥À¥ó¥Ô¥ó¥°ÄóÁÊ¤â¤µ¤ê¤Ê¤¬¤é¡¢ÆüËÜ¤¬²Ý¤»¤é¤ì¤¿¿ôÃÍÌÜÉ¸¤¬Âç¤¤Ê¾ã³²¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£ÊÆ¹ñ¤Ï¤³¤ì¤ÇÆüËÜ¤ÏºÆ¤ÓÎ©¤Á¾å¤¬¤ì¤Þ¤¤¤È¤Û¤¯¤½¾Ð¤ó¤À¡£¤Þ¤ë¤ÇÀï¸åGHQ¤ÎÆüËÜÈóÉðÁõ²½¤ÈÆ±¤¸È¯ÁÛ¤À¤Ã¤¿¤Î¤À¡£
Âè»°¤Ë¡¢¥¢¥Ê¥í¥°¤«¤é¥Ç¥¸¥¿¥ë¤Ø¤ÎÊÑ´¹¤¬µ¯¤¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢´ûÂ¸¤Î¶ÈÀÓ¤Ë¿¶¤ê²ó¤µ¤ì¤¿ÆüËÜ´ë¶È¤ÎÂÐ±þ¤¬ÃÙ¤ì¤¿¡£ÆüËÜ¤Ï¹âÉÊ¼Á¤Ë¤³¤À¤ï¤Ã¤Æ¥Ç¥¸¥¿¥ëÊýÌÌ¤ÎÂÐ±þ¤¬¸å¼ê¤Ë²ó¤Ã¤¿¡£
ÆüËÜ¤ÎÅÅ²½À½ÉÊ¤¬À¤³¦Åª¥Ù¥¹¥È¥»¥é¡¼¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢·Ð±Ä¼Ô¤Ë¤Ï¡Ö¤½¤Î¼¡¡×¤ò¿¿·õ¤Ë¹Í¤¨¤ëÍ¾Íµ¤â¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¢£¥Ó¥¸¥Í¥¹¥â¥Ç¥ë¤Ø¤ÎÅ¾´¹¤¬Âç¤¤¯ÃÙ¤ì¤¿
Âè»Í¤Ë¡¢¥Ó¥¸¥Í¥¹¥â¥Ç¥ë¤ÎÊÑ¹¹¤Ç¤¢¤ë¡£´ÊÃ±¤ÊÎã¤òµó¤²¤ì¤Ð¥Æ¡¼¥×¥ì¥³¡¼¥À¡¼¤Î¾®·¿²½¤È¥¦¥©¡¼¥¯¥Þ¥ó¤ÎÅÐ¾ì¤Ç´ØÏ¢¤Î»º¶ÈÊ¬Ìî¤¬¹¤¬¤ê¡¢¼§µ¤¥Æ¡¼¥×¤ÎTDK¤ä3M¤ÎÁ´À¹¤¬°ì»þ´ü½Ð¸½¤·¤¿¡£¥ô¥£¥Ç¥ª¤Ç¤âVHS¤«¥Ù¡¼¥¿¥Þ¥Ã¥¯¥¹¤«¤ÇßõÎõ(¤·¤ì¤Ä)¤Ê¶¥Áè¤òÅ¸³«¤·¤Æ¤¤¤ë´Ö¤Ë¡¢¥Ó¥¸¥Í¥¹¥â¥Ç¥ë¤ÏDVD¤Ø¤È°Ü¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¥Ç¥¸¥¿¥ë¥«¥á¥é¤Î¥Ö¡¼¥à¤Ï¹úÁ³¤Èµî¤Ã¤Æ¥¹¥Þ¥Û¤Î²èÁü¤¬¥Ç¥¸¥¿¥ë¥«¥á¥é¤è¤ê¹â²èÁÇ¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¥¹¥Þ¥Û¤È¥Ñ¥½¥³¥ó¤Î¾¦Àï¤ÇÆüËÜ¤¬¥·¥§¥¢³ÈÂç¶¥Áè¤ËÌÀ¤±Êë¤ì¤Æ¤¤¤ë´Ö¤ËÀ¸»ºÊýÌÌ¤Ï¤Þ¤Ã¤¿¤¯¾è¤êÃÙ¤ì¤¿¡£¥¢¥Ã¥×¥ë¤Ï¤Û¤ÜÁ´ÎÌ¤òÃæ¹ñ¤ÇÀ¸»º¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤À¡£ÈéÆù¤Ê¤³¤È¤Ë¤½¤ÎÁÈ¤ßÎ©¤Æ¤Î¼çÎÏ¹©¾ì¤ÏÂæÏÑ¿Í·Ð±Ä¤Î¥Õ¥©¥Ã¥¯¥¹¥³¥ó¡Ê¹ã³¤ÀºÌ©¹©¶È¡Ë¤Ç¤¢¤ë¡£Îã¤¨¤Ð¡¢¥Ð¥Ö¥ë»þÂå¤ËÈË±É¤òëð²Î¤·¤¿¥Þ¥¹¥³¥ß¡¢¤È¤¯¤Ë¿·Ê¹¤È¥Æ¥ì¥Ó¤ÎÃüÍî¤Ö¤ê¤ò¸«¤ì¤Ð¤ï¤«¤ë¡£
¥¤¥ó¥¿¡¼¥Í¥Ã¥È¡¢¥æ¡¼¥Á¥å¡¼¥Ö¤È¤¤¤¦¿·Ê¼´ï¤¬¿·Ê¹¤ÎÉô¿ô·ã¸º¤ò¾·Íè¤·¤¿¡£Âç¿·Ê¹³Æ¼Ò¤Ï¸®ÊÂ¤ß¿ôÉ´ËüÉô¤«¤é¿ô½½ËüÉô¤âÉô¿ô¤ò¸º¤é¤·¡¢ÊÝÍÉÔÆ°»º¤òÇäµÑ¤·¤ÆÁá´üÂà¿¦¼Ô¤òÊç¤ê¡¢¤½¤ì¤Ç¤âÌÀÆü¤òÃÎ¤ì¤Ì¿êÂà·¹¸þ¤Ç¤¢¤ë¡£
½ÐÈÇ³¦¤ÏÏ·ÊÞ¤Î·î´©»ï¡Ø¸½Âå¡Ù¡ØÊõÀÐ¡Ù¤ä¡Ø½µ´©Ä«Æü¡Ù¤ÎµÙ´©¤¬¾ÝÄ§¤¹¤ë¤è¤¦¤ËÂ¿¤¯¤Î»¨»ï¤¬µÙ¡¦ÇÑ´©¤ËÄÉ¤¤¹þ¤Þ¤ì¡¢¤Þ¤¿Ã±¹ÔËÜ¤Î½éÈÇÉô¿ô¤Ï±ý»þ¤Î»°Ê¬¤Î°ì°Ê²¼¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£Á´¹ñ¤Ç½ñÅ¹¿ô¤ÏÈ¾¸º¤·¡¢¤È¤¯¤Ë¼ã¼Ô¤Ï¿·Ê¹¤â¥Æ¥ì¥Ó¤â¸«¤Ê¤¤¡£¥¹¥Þ¥Û¤À¤±¤ÇÍÑ¤òÂ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¢£ÄÌ¿®¡¦¥á¥Ç¥£¥¢¤â¤á¤Þ¤°¤ë¤·¤¯ÊÑ¤ï¤Ã¤¿
¹ñºÝÄÌ¿®¤Ç¤âÆ±¤¸·¹¸þ¤¬¤¢¤ê¡¢ÅÅÊó¤â¹ñºÝÅÅÏÃ¤âÇÑ¤ì¡¢¥Æ¥ì¥Ã¥¯¥¹¤È¥ï¡¼¥×¥í¤ÏÌµÍÑ¤ÎÄ¹Êª¤È¤Ê¤ê¡¢½ñÎà¤ÏÍ¹Á÷¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¥Í¥Ã¥È¤ÇÁ÷¤ê¡¢¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ÏÊ¸»úÄÌ¿®¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¤½¤·¤Æ²èÁü¤âÁ÷¤ì¤ë»þÂå¡¢´ûÂ¸¤Î¿·Ê¹»æ¤Ï¤¤¤º¤ìÅñÂÁ¤µ¤ì¤ëØö(¤ª¤½)¤ì¤¬¤¢¤ë¡£
¥ï¡¼¥×¥í°ì¹æµ¡¤Ï¾ö°ì¾öÊ¬¤À¤Ã¤¿¡£ÉÙ»ÎÄÌ¤Î¥ï¡¼¥×¥í¤ò¿¿¤ÃÀè¤Ë³°¸òÉ¾ÏÀ²È¤Î²ÃÀ¥±ÑÌÀ¤¬¥ª¥Õ¥£¥¹¤ËÆ³Æþ¤·¡¢¤·¤«¤â°ì½µ´Ö¹Ö»Õ¤¬ÇÉ¸¯¤µ¤ì¡¢¤¢¤¢¤À¤³¤¦¤À¤È¹Ö¼á¤·¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢¤È¤Æ¤âÁàºîÊýË¡¤¬Ê£»¨¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç²òÌó¤·¤¿¡£¤½¤Î¥ï¡¼¥×¥í¤¬Ã»»þÆü¤Ç¾®·¿²½¤µ¤ì¡¢Âî¾å¤ÇÁàºî¤·¤Æ¥Õ¥í¥Ã¥Ô¥£¤Ëµ²±¤µ¤»¤ë¡£ÊÔ½¸¼Ô¤È¤Î¤ä¤ê¼è¤ê¤Ï¡¢¡Ö¥Õ¥í¥Ã¥Ô¥£¤ÇÁ÷¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡×¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¼«É®¸¶¹Æ¤òÂ®Ã£½ñÎ±¤ÇÁ÷¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡Ê¤¢¤ë¤¤¤ÏÊÔ½¸¼Ô¤¬¼è¤ê¤ËÍè¤¿¡Ë»þÂå¤«¤éÈæ¤Ù¤ë¤È¡Ö³×Ì¿Åª¤Ê¿ÊÊâ¡×¤À¤Ã¤¿¡£¥ï¡¼¥×¥í¤ò¤¹¤°¤Ë¼è¤êÆþ¤ì¤¿¤Î¤Ï°É®¤ÇÍÌ¾¤ÊÀÐ¸¶¿µÂÀÏº¤È¡¢»þÂåÊáÊªÄ¢¤Ç¼ç¿Í¸ø¤¿¤Á¤ÎÌ¾Á°¤¬¤ä¤¿¤é¤ËÄ¹¤¤¤Î¤ò´ÊÎ¬¥Ü¥¿¥ó°ì¤Ä¤ÇºÑ¤à¤È¸À¤Ã¤Æ¤¤¤¿ÍÌÀ²ÆÉ×¡ÊÄ¾ÌÚ¾Þºî²È¡Ë¤À¤Ã¤¿¡£
ÅÅÏÃµ¡¤Ï¥¹¥Þ¥Û¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤¬¡¢¤½¤ÎÁ°¤Ï¥¬¥é¥±¡¼¡¢¤½¤ÎÁ°¤Ï½Å¤¿¤¤·ÈÂÓÅÅÏÃ¤«¡¢¼«Æ°¼ÖÅÅÏÃ¤À¤Ã¤¿¡£º£Æü(¤³¤ó¤Ë¤Á)¤Î¥¹¥Þ¥Û¤Ïµ¡Ç½¤¬¤ä¤¿¤éÂ¿¤¯¡¢ÅÅÏÃ¤ËÏ¿²»¤Ë²èÁü¼ýÏ¿¤ËËüÊâ·×¡¢¤½¤·¤Æ¥°¡¼¥°¥ë¤Î¸¡º÷¤«¤éÈô¹Ôµ¡¤Î¥Á¥±¥Ã¥È¤Þ¤ÇÂå¹Ô¤¹¤ë¡£
¢£¥¨¥ó¥¸¥Ë¥¢½Å»ë¤ÎÅÁÅý¤¬´õÇö¤Ë¤Ê¤Ã¤¿
Âè¸Þ¤Ë¡¢¡Ö¼º¤ï¤ì¤¿Æó½½Ç¯¡×¤¬»°½½Ç¯¤È¤Ê¤Ã¤Æ¡¢ÆüËÜ´ë¶È¤Ï¿·Ê¬Ìî¤Ø¤Î³«Âó¤òÂÕ¤ê¡¢ÆâÉôÎ±ÊÝ¤ÎÀÑ¤ß¾å¤²¤ËÌÀ¤±Êë¤ì¡¢¼¡¤Îµ»½Ñ¸¦µæ¤È³«È¯¤Ë¾Ã¶ËÅª¤À¤Ã¤¿¡£¥¨¥ó¥¸¥Ë¥¢½Å»ë¤ÎÅÁÅý¤¬´õÇö¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¹ñ»º¥í¥±¥Ã¥È¡Ö¥¤¥×¥·¥í¥ó¡×¤ÎÂÇ¤Á¾å¤²Ï¢Â³¼ºÇÔ¤ò¸«¤è¡£ÎáÏÂ»ÍÇ¯¤Ë¸ÇÂÎÇ³ÎÁ¥í¥±¥Ã¥È¡Ö¥¤¥×¥·¥í¥ó6¹æ¡×¤¬ÂÇ¤Á¾å¤²¼ºÇÔ¡¢Æ±Ç¯¡¢·îÌÌÃåÎ¦¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤¿Ãµººµ¡¡ÖOMOTENASHI¡×¤¬ÄÌ¿®ÅÓÀä¡¢ÎáÏÂ¸ÞÇ¯»°·î¡¢Âç·¿¥í¥±¥Ã¥È¡ÖH3¡×¤¬ÂÇ¤Á¾å¤²¤Ë¼ºÇÔ¡¢»Í·î¤Ë¡Ö¥¢¥¤¥¹¥Ú¡¼¥¹¡×¤Î·îÌÌÃåÎ¦¼ºÇÔ¡¢¼··î¡¢¾®·¿¸ÇÄêÇ³ÎÁ¥í¥±¥Ã¥È¡Ö¥¤¥×¥·¥í¥óS¡×¤ÎÆóÃÊÌÜ¥¨¥ó¥¸¥ó¤ÎÇ³¾Æ»î¸³¤¬ÇúÈ¯¤È¡¢¼ºÇÔÂ³¤¤Î½¹ÂÖ¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤ë¡£
¤½¤Î¾å¡¢Í¥½¨¤Ê¥¨¥ó¥¸¥Ë¥¢¤Ï³°¹ñ´ë¶È¤Ë°ú¤È´¤«¤ì¤¿¡£ÂØ¤ï¤Ã¤ÆÌö¿Ê¤·¤¿ÂæÏÑ¤È´Ú¹ñÀª¤ÏÊÆ¹ñ¤ËR¡õD¡Ê¸¦µæ³«È¯¡Ë¥»¥ó¥¿¡¼¤òÀßÎ©¤·¡¢ÊÆ¹ñ¤ÎÂç³Ø¤ÎÍý¹©³ØÉôÂ´¤ÎÍ¥½¨¤Ê¥¨¥ó¥¸¥Ë¥¢¤ò¹âµë¤Ç¾¤¤·Êú¤¨¡¢½Ö¤¯´Ö¤Ë¤Î¤·¾å¤¬¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£
¥¨¥ê¥¯¥½¥ó¤È¥Î¥¥¢¤Ï¤«¤Ä¤Æ·ÈÂÓÅÅÏÃ¤Î²¦¼Ô¤À¤Ã¤¿¡£¤â¤È¤â¤ÈÎ¾¼Ô¤ÏÄÌ¿®»ÜÀß¡¢ÃÏ¾å¶ÉÀßÈ÷¤Ê¤ÉÄÌ¿®¤Î¥¤¥ó¥Õ¥é¤òÃ´¤¤¡¢·ÈÂÓÅÅÏÃ¤Ë¤â¿Ê½Ð¤·¤¿¤¬¡¢²Á³Ê¤Ç¥µ¥à¥¹¥ó¤È¶¥¹ç¤·¤Æ¤¤¤ë¤¦¤Á¤ËÃæ¹ñÀ½¥¹¥Þ¥Û¤Ë»Ô¾ì¤òÃ¥¤ï¤ì¤¿¡£
¥Î¥¥¢¤Ï¥Þ¥¤¥¯¥í¥½¥Õ¥È»±²¼¤È¤Ê¤ê¡¢±ý»þ¤ÎÌÌ±Æ¤Ï¤Ê¤¤¤¬¡¢ÃÏ¾å¶ÉÀßÈ÷¤Ê¤É¤Ç²¤½£¤¬Ãæ¹ñ¤Î¥Õ¥¡¡¼¥¦¥§¥¤¡Ê²Ú°Ùµ»½Ñ¡ËÇÓ½ü¤ò·è¤á¤¿¤Î¤Ç´ðÁÃÅª¤Ê¥Ó¥¸¥Í¥¹¤Ï°Ý»ý¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£Î¾¼Ò¤È¤â¤ËÈ¾Æ³ÂÎ¤ÏÀ½Â¤¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£
¢£¤Ê¤¼¡ÖÀ¤³¦¤Î¼·³ä¥·¥§¥¢¡×¤«¤éÈ¾»à¾õÂÖ¤Ë´Ù¤Ã¤¿¤«
½çÈÖ¤Ë¸«¤Æ¤¤¤³¤¦¡£
1986Ç¯9·î¤ËÆüËÜÀ¯ÉÜ¤ÈÊÆ¹ñ¤Ï¡ÖÆüÊÆÈ¾Æ³ÂÎ¶¨Äê¡×¤òÄù·ë¤·¤¿¡£È¾Æ³ÂÎ¤Ë´Ø¤¹¤ëÆüÊÆËÇ°×Ëà»¤²ò·è¤ò¤á¤¶¤¹¾òÌó¥ì¥Ù¥ë¤ÎÌóÂ«¤Ç¡¢Âè°ì¼¡ÆüÊÆÈ¾Æ³ÂÎ¶¨Äê¡Ê1986Ç¯¡Á1991Ç¯¡Ë¤ÈÂèÆó¼¡ÆüÊÆÈ¾Æ³ÂÎ¶¨Äê¡Ê1991Ç¯¡Á1996Ç¯¡Ë¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤ï¤¬¹ñ¤ÎÈ¾Æ³ÂÎ³«È¯¤ÎÎô²½¤¬·èÄêÅª¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¥Ö¥Ã¥·¥å¡¦¥·¥Ë¥¢À¯¸¢¤«¤é¥Ó¥ë¡¦¥¯¥ê¥ó¥È¥óÀ¯¸¢¤Î»þÂå¤Ç¤¢¤ë¡£
1981Ç¯¤ËÀ¤³¦»Ô¾ì¤Î¼·³ä¤â¤Î¥·¥§¥¢¤ò¸Ø¤Ã¤Æ¤¤¤¿ÆüËÜ¤ÎÈ¾Æ³ÂÎ¤ÏÈ¾»à¾õÂÖ¤Ë´Ù¤Ã¤¿¡£1970Ç¯Âå¸åÈ¾¤«¤éÆüËÜ¤ÎÈ¾Æ³ÂÎ¤ÎÂÐÊÆÍ¢½Ð¤¬Áý²Ã¤·¡¢ÊÆ¹ñÆâ¤ËÈ¿Æü´¶¾ð¤¬¾úÀ®¤µ¤ì¡¢ÊÆ»º¶È³¦¤ÈµÄ²ñ¤Ë¤Ï¡ÖÆüËÜ¶¼°ÒÏÀ¡×¤¬¶¯¤Þ¤Ã¤Æ¡¢Á´ÊÆ¤ËÆüËÜ¤Ø¤Î¼»ÅÊ¤ÈÈ¿´¶¤È·ù°¤¬º®¤¶¤ê¹ç¤Ã¤¿´¶¾ð¤¬¹¤¬¤Ã¤¿¡£
¤½¤ì°ÊÁ°¡¢À¤³¦¥é¥ó¥¥ó¥°¤Î1°Ì¤ÏTI¡Ê¥Æ¥¥µ¥¹¡¦¥¤¥ó¥¹¥Ä¥ë¥á¥ó¥Ä¡Ë¡¢2°Ì¤¬¥â¥È¥í¡¼¥é¡¢3°Ì¤Ï¥Õ¥§¥¢¥Á¥ã¥¤¥ë¥É¤È¤¤¤º¤ì¤âÊÆ¹ñ´ë¶È¤À¤Ã¤¿¡£Åö»þ¡¢É®¼Ô¤ÏËÇ°×²ñ¼Ò¤ò·Ð±Ä¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢ÊÆ¹ñ¤ØÍ¢½Ð¤·¤Æ¤¤¤¿ÉÊÌÜ¤Ï¼åÅÅÉôÉÊ¤äÅÅµ¤»¨²ß¤¬¼ç¤À¤Ã¤¿¡£¤·¤¿¤¬¤Ã¤ÆTI¡¢¥â¥È¥í¡¼¥é¡¢¥Õ¥§¥¢¥Á¥ã¥¤¥ë¥É¤Ê¤É¤Ïµð(¤ª¤ª)¤¤ÊÂ¸ºß¤À¤Ã¤¿¡£
¤³¤Î»þ´ü¤ËÆüËÜ¤¬½±¤ï¤ì¤¿¤â¤¦1¤Ä¤ÎÍ×ÁÇ¤Ï²áÅÙ¤Ê±ß¹â¤Ç¤¢¤ë¡£
¢£¥È¥Ã¥×10¤ËÆüËÜ´ë¶È¤¬7¼ÒÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤¿
ËÇ°×¶È¼Ô¡¢Áí¹ç¾¦¼Ò¡¢Í¢½Ð¥á¡¼¥«¡¼¤Ê¤É¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï¡ÖÁÛÄê³°¡×¤ÎÊý¸þ¤«¤é·ÐºÑ¾å¤Î¸ò°×¾ò·ï¤¬ÊÑ¤ï¤Ã¤¿¡£¤³¤ÎÄÌ²ßÀïÁè¤âÊÆ¹ñ¤¬¹ªÌ¯¤ËàÄàÑ¤Ë»Å³Ý¤±¤¿¡£ÆüËÜ¤Î»¨²ß¡¢¹âµé°áÎÁ¡¢ÅÅ²½À½ÉÊ¡¢ÅÅµ¡ÉôÉÊ¤Ê¤É¹ñÆâ¤ÇÀ½Â¤¤·¤Æ¤â¥³¥¹¥È¤¬¹ç¤ï¤Ê¤¯¤Ê¤ê¡¢µ¡³£¤´¤ÈÂæÏÑ¡¢¹á¹Á¡¢¥Õ¥£¥ê¥Ô¥ó¤Ê¤É¤Ø°Ü¤·¤¿¡£É®¼Ô¤Î¼è°úÀè¤ÎÂ¿¤¯¤Ïµ¡³£¤ò³¤³°¤Ø°ÜÅ¾¤¹¤ë¤«¡¢ÇÑ¶È¤·¤¿¡£À¯¼£²È¤È´±Î½¤¿¤Á¤ÎÌµÇ½¡ª
1985Ç¯¤Î¥×¥é¥¶¹ç°Õ¤ËÁ°¸å¤·¤Æ¡¢È¾Æ³ÂÎÉÔ¶·¤ÇÊÆ¹ñ¥á¡¼¥«¡¼¤Î¶ÈÀÓ¤¬°²½¤·¡¢Â¿¤¯¤¬È¾Æ³ÂÎ»ö¶È¤«¤éÅ±Âà¤·¤¿¡£ÊÆ¹ñÈ¾Æ³ÂÎ¹©¶È²ñ¤¬ÆüËÜ¤Ë¸À¤¤¤¬¤«¤ê¤ò¤Ä¤±¤¿¡£ÊÆ¹ñÈ¾Æ³ÂÎ¹©¶È²ñ¡ÊSIA¡Ë¤Ï1977Ç¯ÀßÎ©¤Î¶È³¦ÃÄÂÎ¡¢ËÜÉô¤¬¥·¥ê¥³¥ó¥Ð¥ì¡¼¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¥ï¥·¥ó¥È¥óDC¤Ë¤¢¤ë¡£¤Ä¤Þ¤êÀ¯¼£¥í¥Ó¥£¥¤¥ó¥°¤Î°µÎÏÃÄÂÎ¤Î1¤Ä¤Ç¤¢¤ë¡£
¤³¤Î¥í¥Ó¥£¥¹¥ÈÃÄÂÎ¤¬¡ÖÆüËÜ¤ÎÈ¾Æ³ÂÎ¥á¡¼¥«¡¼¤¬ÉÔÅö¤ËÈ¾Æ³ÂÎ¤òÎ÷²ÁÈÎÇä¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¥À¥ó¥Ô¥ó¥°°ãÈ¿¤òUSTR¡ÊÊÆ¹ñÄÌ¾¦ÂåÉ½Éô¡Ë¤ËÄóÁÊ¤·¤¿¡£
¤³¤Î»þ´ü¡Ê1986Ç¯¡Ë¤ÎÈ¾Æ³ÂÎ¤ÎÇä¾å¥é¥ó¥¥ó¥°¤Ç¤ÏÀ¤³¦1°Ì¤¬NEC¡¢2°Ì¤¬ÆüÎ©À½ºî½ê¡¢3°Ì¤¬Åì¼Ç¡¢4°Ì¤Ë¤«¤í¤¦¤¸¤ÆÊÆ¹ñ¥â¥È¥í¡¼¥é¡¢5°Ì¤¬TI¡¢6°Ì¤¬¥Õ¥£¥ê¥Ã¥×¥¹¡¢¤½¤·¤ÆÆüËÜÀª¤ËÌá¤Ã¤Æ7°Ì¤¬ÉÙ»ÎÄÌ¡¢8°Ì¤¬¥Ñ¥Ê¥½¥Ë¥Ã¥¯¡Ê¾¾²¼ÅÅ´ï»º¶È¡Ë¡¢9°Ì¤¬»°É©ÅÅµ¡¤Ç¡¢ÊÆ¹ñ¤Î¥¤¥ó¥Æ¥ë¤Ï10°Ì¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£
¢£Ï«Æ¯¼Ô¤Î¶ÐÌ³¤Î¼Á¤¬°¤¤¤Î¤òÃª¤Ë¾å¤²¡Ä
¤È¤³¤í¤¬2022Ç¯¤Î¥é¥ó¥¥ó¥°¤òÈæ³Ó¤¹¤ë¤È¼¡¤Î¤è¤¦¤Ë¶È³¦ÃÏ¿Þ¤¬ÅÉ¤êÂØ¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
È¾Æ³ÂÎ¤ÎÀ¤³¦¥·¥§¥¢¡ÊÇä¾å¹â¡Ë¥é¥ó¥¥ó¥°¤Ï1°Ì¤¬¥¤¥ó¥Æ¥ë¡¢2°Ì¤¬¥µ¥à¥¹¥ó¡¢3°Ì¤¬TSMC¡¢4°Ì¤¬SK¥Ï¥¤¥Ë¥Ã¥¯¥¹¡¢5°Ì¤¬¥Þ¥¤¥¯¥í¥ó¡¢6°Ì¥¯¥¢¥ë¥³¥à¡¢7°Ì¥Ö¥í¡¼¥É¥³¥à¡¢8°Ì¥¨¥Ì¥Ó¥Ç¥£¥¢¡¢9°Ì¥Æ¥¥µ¥¹¡¦¥¤¥ó¥¹¥Ä¥ë¥á¥ó¥Ä¡¢10°Ì¤Ë¥¤¥ó¥Õ¥£¥Ë¥ª¥ó¤È¡¢ÆüËÜ´ë¶È¤Ï½½·æ¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£
¡ÖÃæ¹ñ¶¼°ÒÏÀ¡×¤¬ÆüËÜ¤ò´¬¤¹þ¤àÂçÅê»ñºîÀï¤ËÅ¾´¹¤·¤¿ÊÆ¹ñ¤ÏËÇ°×ÀÖ»ú¤ò¼«¤é¤ÎÅØÎÏÉÔÂ¤ä¹©¾ì¤ÎÈó¸úÎ¨¤òÌµ»ë¤·¡¢¤È¤¯¤ËÏ«Æ¯¼Ô¤ËÂÕ¤±¤â¤Î¤¬Â¿¤¯¡¢¶ÐÌ³¤Î¼Á¤¬°¤¤¤Î¤òÃª¤Ë¾å¤²¤Æ¡ÖÊÆ¹ñ¤Ï¶¥ÁèÎÏ¤ò»ý¤Á¤Ê¤¬¤é¡¢ÆüËÜ»Ô¾ì¤ÎÊÄº¿À¤Ë¤è¤Ã¤ÆÂÐÆüÍ¢½Ð¤¬Áý²Ã¤·¤Ê¤¤¡×¤Ê¤É¤ÈÏÀÍýÅªÌ·½â¤ò¤«¤Þ¤ï¤ºÀ¼¹â¤Ë¼çÄ¥¤·¤¿¡£
¤¢¤Îº¢¡¢¥ï¥·¥ó¥È¥óDC¤Ø¹Ô¤Ã¤Æ¿Æ¤·¤¤¥¢¥á¥ê¥«¿Í¡ÊÂ¿¤¯¤¬ÃÎÆüÇÉ¤À¤¬¡¢·ÐºÑËà»¤¤Ç¤ÏÈ¿ÆüÅª¤À¤Ã¤¿¡Ë¤Ë²ñ¤¦¤È¡¢¥¦¥©¡¼¥¯¥Þ¥ó¤Î¿··¿¡¢¥¥ä¥Î¥ó¤Î¥«¥á¥é¤òÍß¤·¤¬¤Ã¤¿¡£»¨»ï¤Î¼èºà¤Ç¼ÕÎé¤Ë¡Ê¤È¤¯¤ËÃøÌ¾¿Í¤È¤Î¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤ÇÊÆ¹ñ¤Ç¤Ï¼ÕÎé¶â¤ò¼õ¤±¼è¤é¤Ê¤¤¡Ë¡¢¥Ë¥³¥ó¤«¥¥ä¥Î¥ó¤Î¥«¥á¥é¤¬´î¤Ð¤ì¤¿¡£
¢£ÊÆ¹ñ¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤ÎÈ¾Æ³ÂÎ¤Ï¡Ö·³»öµ»½Ñ¤Îº¬´´¡×
ÊÆ¹ñ¤Ë¤È¤Ã¤ÆÈ¾Æ³ÂÎ¤Î°ÌÃÖ¤Å¤±¤ÏÆüËÜ¤Î¤è¤¦¤Ê¡Ö»º¶È¤Î¥³¥á¡×¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡Ö·³»öµ»½Ñ¤Îº¬´´¡×¤È¤¤¤¦Ç§¼±¤Ç¤¢¤ë¡£¤½¤ì¤æ¤¨¹ñÆâ¤ÎÈ¾Æ³ÂÎ»º¶È¤Î¶ì¶¤Ï¹ñ²È°ÂÁ´ÊÝ¾ã¾å¤Î¶¼°Ò¤È¤¹¤ëÃÏÀ¯³ØÅªÇÆ¸¢¤ò°Õ¼±¤¹¤ëÈ¯ÁÛ¤ËÃ»Íí¤¹¤ë¡£
¼ÂºÝ¤Ë¥¸¥§¥Ã¥ÈÀïÆ®µ¡¡¢¥ß¥µ¥¤¥ë¤Ê¤É¤ÎÀ½Â¤¤Ë¤Ï¹âÅÙ¤ÊÈ¾Æ³ÂÎÉôÉÊ¤¬É¬¿Ü¤Ç¤¢¤ë¡£¾Íè¤ÎÌµ¿ÍÀø¿å´Ï¡¢Ä¶²»Â®¥ß¥µ¥¤¥ë¡¢¹¶·âÍÑ¥É¥í¡¼¥ó¤Ê¤É¤ËÉ¬¿Ü¤À¤«¤é¤³¤½²¤ÊÆ¤ÈÃæ¹ñ¤Ï¼¡´üÈ¾Æ³ÂÎ³«È¯¤Ë·ì´ã(¤Á¤Þ¤Ê¤³)¤È¤Ê¤ë¤Î¤À¡£
ÂèÆó¼¡È¾Æ³ÂÎ¶¨Äê¤¬ÆüÊÆ´Ö¤ÇÄù·ë¤µ¤ì¡¢¡ÖÆüËÜ¤ÎÈ¾Æ³ÂÎ»Ô¾ì¤Ë¤ª¤±¤ë³°¹ñÀ½¤Î¥·¥§¥¢¤ò20¡ó°Ê¾å¤Ë¤¹¤ë¤³¤È¡£ÆüËÜ¤ÎÈ¾Æ³ÂÎ¥á¡¼¥«¡¼¤Ë¤è¤ë¥À¥ó¥Ô¥ó¥°¤ÎËÉ»ß¡×¤¬ëð¤ï¤ì¤¿¡£¤³¤ÎÆüËÜÀ¯ÉÜ¤Î°Â°×¤Ê¶¨Äê¹ç°Õ¤Ë¤è¤Ã¤ÆNEC¤¬¤Þ¤º¼ºÂ®¤·¡¢ÊÆ¹ñ¥¤¥ó¥Æ¥ë¤¬1°Ì¤ËÌö¿Ê¤·¤¿¡£
DRAM¤Î¥·¥§¥¢¤Ç¤Ï´Ú¹ñ¤Î¥µ¥à¥¹¥ó¤¬ÆüËÜ¥á¡¼¥«¡¼¤òÈ´¤¤¤¿¡£ÆüËÜ¤ÎÈ¾Æ³ÂÎ»º¶È¤Ï·èÄêÅª¤Ë¼åÂÎ²½¤µ¤»¤é¤ì¤¿¡£Æ±»þ´ü¤ËIC¡Ê½¸ÀÑ²óÏ©¡Ë¤¬¹âÅÙ²½¤·¡¢¥Ó¥¸¥Í¥¹¥â¥Ç¥ë¤Ï¥Ñ¥½¥³¥ó¤Ë°Ü¹Ô¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¥ï¡¼¥×¥í¤Ï²áÅÏÅª¤Êµ»½Ñ¤Ë²á¤®¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£É®¼Ô¤Î½ñºØ¤«¤é¤â¥ï¡¼¥×¥í¤Ï¾Ã¤¨¤¿¡£ÃæÌ£¤Î¥½¥Õ¥È¤Ï¥Ó¥ë¡¦¥²¡¼¥Ä¤é¤Î¥Þ¥¤¥¯¥í¥½¥Õ¥È¤¬ÆÈÀê¤·¡¢¥¢¥¤¥Õ¥©¥ó¤ä¥Ñ¥½¥³¥ó¤Ï¥¹¥Æ¥£¡¼¥Ö¥ó¡¦¥¸¥ç¥Ö¥¹¤é¤Î¥¢¥Ã¥×¥ë¤¬¸£°ú¤·¤¿¡£
NEC¤ÈÆüÎ©À½ºî½ê¤Ï¹çÊÛ¤Ç¥¨¥ë¥Ô¡¼¥À¥á¥â¥ê¡¼¤òÎ©¤Á¾å¤²¤¿¤¬¡¢Ê³Æ®µÚ¤Ð¤º·Ð±ÄÇËÃ¾¡¢ÊÆ¥Þ¥¤¥¯¥í¥ó¤ËÇã¼ý¤µ¤ì¤¿¡£ÆÐ(¤È¤ó¤Ó)¤ËÌýÍÈ¤²¤ò¤µ¤é¤ï¤ì¤¿¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£
¢£µðÂç´ë¶È¤¬ÁÔÂç¤ÊÅê»ñ¹çÀï¤ò·«¤ê¹¤²¤Æ¤¤¤ë
ÉñÂæ¤ÏÅâÆÍ¤ËÊÑ¤ï¤Ã¤¿¡£¤¤¤Þ¡¢À¤³¦Åªµ¬ÌÏ¤ÇÈ¾Æ³ÂÎÀ½Â¤´ë¶È¤ÎÇ®¶¸Åª¤ÊÅê»ñ¤¬Å¸³«¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¡Ö°ìÅÙ¤Ë¤³¤ó¤Ê¤Ë¼ê¤ò¹¤²¤ÆÂç¾æÉ×¤«¡×¤È¶Ã¤¯¤Û¤É²á·ã¤Ë¤·¤ÆÁÔÂç¤ÊÅê»ñ¾õ¶·¤Ç¤¢¤ë¡£
¤È¤¤¤¦¤Î¤â2020Ç¯¤ËÀ¸»º¤µ¤ì¤¿È¾Æ³ÂÎ¥Á¥Ã¥×¤Ï1Ãû300Ëü¸Ä¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢2030Ç¯¤Ë¤Ï2Ãû¸Ä¤«¤é3Ãû¸Ä¤ËËÄ¤é¤à¤ÈÍ½Â¬¤µ¤ì¤ë¤«¤é¤À¡£
¥¤¥ó¥Æ¥ë¤ÏÊÆ¹ñÆâ¤Î¥Ë¥å¡¼¥á¥¥·¥³½£¥ê¥ª¥é¥ó¥Á¥ç¤Ë35²¯¥É¥ë¡Ê700¿Í¸ÛÍÑ¡Ë¡¢¥ª¥Ï¥¤¥ª½£¥Ë¥å¡¼¥¢¥ë¥Ð¥Ë¡¼¤Ë200²¯¥É¥ë¤òÅê»ñ¤·¡¢3000¿Í¤Î¥¨¥ó¥¸¥Ë¥¢¤ò¸ÛÍÑ¤¹¤ë¤Ê¤ÉÆó¤Ä¤Î¹©¾ì¤ò¿·Àß¤¹¤ë¾å¡¢¥É¥¤¥Ä¡¢¥¤¥¹¥é¥¨¥ë¤Ë¿ôÉ´²¯¥É¥ë¤òÅê»ñ¤¹¤ë¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£
¥Þ¥¤¥¯¥í¥ó¤Ï¥¤¥ó¥É¤ÈÆüËÜ¤Ë¿Ê½Ð¤¹¤ë¤Û¤«¡¢ÊÆ¹ñÆâ¤Ç¤Ï¥ª¥ì¥´¥ó½£¥°¥ì¥·¥ã¥à¤Ë8²¯¥É¥ëÅê»ñ¤·¤Æ¹©¾ì¿·Àß¡¢¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯½£¥¯¥ì¥¤¤Ë200²¯¥É¥ë¤òÅê²¼¤·¡¢9000¿Íµ¬ÌÏ¤Î¿·Àß¹©¾ì¡£¥Þ¥¤¥¯¥í¥ó¤Ï¥«¥ê¥Õ¥©¥ë¥Ë¥¢½£¤ËÆó¥ö½ê¤ÎR¡õD¡Ê¸¦µæ³«È¯¡Ë¥»¥ó¥¿¡¼¤ò»ý¤Ä¤¬¡¢¤³¤ì¤é¤Ë²Ã¤¨¤Æ¥Æ¥¥µ¥¹½£¥ª¡¼¥¹¥Æ¥£¥ó¤Û¤«¡¢¥ß¥Í¥½¥¿½£¥ß¥Í¥¢¥Ý¥ê¥¹¤Ë¤âR¡õD¥»¥ó¥¿¡¼¤ò»ý¤Ä¡£
Ï·ÊÞ¤ÎTI¡Ê¥Æ¥¥µ¥¹¡¦¥¤¥ó¥¹¥Ä¥ë¥á¥ó¥Ä¡Ë¤â¥æ¥¿½£¥ê¡¼¥Ï¥¤¤Ë110²¯¥É¥ë¡Ê800¿Í¡Ë¡¢¥Æ¥¥µ¥¹½£¥ê¥Á¥ã¡¼¥É¥½¥ó¤Ë60²¯¥É¥ë¡¢Æ±½£¥·¥ã¡¼¥á¥ó¤Ë300²¯¥É¥ë¤Î¿·Àß¹©¾ì¤ò·úÀß¤¹¤ë¤È¤¤¤Ã¤¿¶ñ¹ç¤Ç¤¢¤ë¡£
¢£°ÂÁ´ÊÝ¾ã¤ÎÌ¾ÌÜ¤ÇÊÆÀ¯ÉÜ¤¬¥Ð¥Ã¥¯¥¢¥Ã¥×
È¾Æ³ÂÎÀ½Â¤¤ÇÀ¤³¦°ì¤ÎTSMC¤ÏÊÆ¹ñ¡¢ÆüËÜ¤Î¤Û¤«¡¢ËÜ´Ý¤ÎÂæÏÑ¤Ç¿·¤·¤¯»°¥«½ê¤Ë¿·¹©¾ì¤À¡£´Ú¹ñ¥µ¥à¥¹¥ó¡¢SK¥Ï¥¤¥Ë¥Ã¥¯¥¹¤âÉé¤±¤Æ¤Ï¤¤¤Ê¤¤¡£¤È¤¯¤Ë¥µ¥à¥¹¥ó¤Ï¥Æ¥¥µ¥¹½£¥ª¡¼¥¹¥Æ¥£¥ó¤Î¸¦µæ¥»¥ó¥¿¡¼¤Ë²Ã¤¨¤ÆÆ±½£¥Æ¥¤¥é¡¼¤Ë173²¯¥É¥ë¤òÅê»ñ¤·¤Æ¿·Àß¹©¾ì¤ÎÅê»ñ³ÈÂç¤ò·è¤á¤¿¡£
¤³¤ì¤é¤ÎÂçµ¬ÌÏ¤ÊÅê»ñ¤ÏÊÆÏ¢Ë®À¯ÉÜ¤¬µð³ÛÊä½õ¶â¤òÍÑÎ©¤Æ¤¹¤ë¤«¤é¤À¡£
Êä½õ¶â¤Ë¤Ï¡À¯ÉÜ¤ÎÄ¾ÀÜÅª»ñ¶â¶¡µë¡¢¢¹¥¾ò·ï¤Ç¤ÎÍ»»ñ¡¢£ºÄÌ³ÊÝ¾Ú¡¢¤¸ºÀÇ¤Ê¤é¤Ó¤Ëµ¯¶È¤Î¼ÒÆâÊÝ¸±ÎÁ¤Î¸ºÌÈ¡¢¥½Ð»ñ·ÁÂÖ¤Î»ñ¶âÃíÆþ¤Ê¤É¤ÎÊýË¡¤¬¼è¤é¤ì¤ë¡£ËÜÍè¤Ê¤éÊä½õ¶â¤ÏWTO°ãÈ¿¤Ç¤¢¤ë¡£
¤À¤¬¡¢¡Ö°ÂÁ´ÊÝ¾ã¤ò½ü¤¯¡×¤È¤¹¤ëÎã³°µ¬Äê¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡¢¥Ð¥¤¥Ç¥óÀ¯¸¢¤Ï10¥Ê¥Î°Ê²¼¤ÎÈ¾Æ³ÂÎ¤¹¤Ù¤Æ¤òÂÐÃæ¶ØÍ¢¤È¤·¤Æ¡¢¡Ö°ÂÁ´ÊÝ¾ã¾å½ÅÍ×¤ÊÀïÎ¬Êª»ñ¡×¤È¤¤¤¦°ÌÃÖ¤Å¤±¤ËÊÑ¹¹¤·¤¿¡£
¤³¤Î¥Á¥ã¥ó¥¹¤òÆ¨¤¹¤Ê¤È¤Ð¤«¤ê¤Ë³Æ¼Ò¤¬¥À¥Ü¥Ï¥¼¤Î¤è¤¦¤ËÊä½õ¶â¤ËÊØ¾è¤·¤¿¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£¥Ð¥¤¥Ç¥óÀ¯¸¢¤¬Äó¼¨¤·¤Æ¤¤¤ëÊä½õ¶â¤Ï¡¢¸þ¤³¤¦½½Ç¯´Ö¤Ç270Ãû±ß¤Ë¤Î¤Ü¤ë¡£
----------
µÜºê Àµ¹°¡Ê¤ß¤ä¤¶¤¡¦¤Þ¤µ¤Ò¤í¡Ë
É¾ÏÀ²È
1946Ç¯¶âÂôÀ¸¤Þ¤ì¡£Áá°ðÅÄÂç³ØÃæÂà¡£¡ÖÆüËÜ³ØÀ¸¿·Ê¹¡×ÊÔ½¸Ä¹¡¢»¨»ï¡ØÏ²ÒØ¡Ù´ë²è¼¼Ä¹¤ò·Ð¤Æ¡¢ËÇ°×²ñ¼Ò¤ò·Ð±Ä¡£1982Ç¯¡Ø¤â¤¦¤Ò¤È¤Ä¤Î»ñ¸»ÀïÁè¡Ù¡Ê¹ÖÃÌ¼Ò¡Ë¤ÇÏÀÃÅ¤Ø¡£¹ñºÝÀ¯¼£¡¢·ÐºÑ¤Ê¤É¤ò¥Æ¡¼¥Þ¤ËÆÈ¼«¤Î¼èºà¤Ç¾ðÊó¤ò²òÀÏ¤¹¤ëÉ¾ÏÀ¤òÅ¸³«¡£Ãæ¹ñ¥¦¥ª¥Ã¥Á¥ã¡¼¤È¤·¤ÆÃÎ¤é¤ì¡¢Á´¾Ê¤Ë¤ï¤¿¤ê¼èºà³èÆ°¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤ë¡£Ãæ¹ñ¡¢ÂæÏÑ¤Ë´Ø¤¹¤ëÃøºî¤Ï5ºý¤¬Ãæ¹ñ¸ì¤ËËÝÌõ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£ÂåÉ½ºî¤Ë¡ØÃæ¹ñÂçÊ¬Îö¡Ù¡Ê¥Í¥¹¥³¡Ë¡¢¡Ø½Ð¿ÈÃÏ¤Ç¤ï¤«¤ëÃæ¹ñ¿Í¡Ù¡ÊPHP¿·½ñ¡Ë¤Ê¤ÉÃøºî¤Ï300ºý¶á¤¤¡£ºÇ¿·ºî¤Ï¡ØÃ¯¤â½ñ¤±¤Ê¤«¤Ã¤¿¥Ç¥£¡¼¥×¡¦¥¹¥Æ¡¼¥È¤Î¥·¥ó¡¦¿¿¼Â¡Ù¡ÊÊõÅç¼Ò¡Ë¡¢¡Ø¥¹¥Æ¥ë¥¹¡¦¥É¥é¥´¥ó¤ÎÀµÂÎ¡¡½¬¶áÊ¿¡¢À¤³¦À©ÇÆ¤ÎÌîË¾¡Ù¡Ê¥ï¥Ë¥Ö¥Ã¥¯¥¹¡Ë¡£
----------
¡ÊÉ¾ÏÀ²È µÜºê Àµ¹°¡Ë