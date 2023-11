K‐POPグループNCT全ユニットが集結したスタジアム公演「NCT NATION:To The World」のパフォーマンスを収録したコンサート・フィルム『NCT NATION : To The World in Cinemas』より、本予告編が解禁となった。

【動画】「NCTzenと一緒に多くの記録を塗り替えていきます」 『NCT NATION:To The World in Cinemas』本予告編

本作には、NCT4枚目のフルアルバム「Golden Age」のリリースを記念して開催されたスタジアムライブ「NCT NATION:To The World」の韓国・仁川の文鶴スタジアム公演を収録。NCT史上初めて、NCT U、NCT 127、NCT DREAM、WayVなど、現在のNCT全ユニットが集結した、史上最大規模のグループ公演。そんなNCT NATIONソウル公演の無限の魅力をとらえた、まったく新しいコンサート・フィルムとなっている。

本予告編には、韓国・仁川の文鶴スタジアムでのパフォーマンス映像がたっぷりと収録されている。ペンライトを振るNCTzenの姿も映し出され、ライブ会場の熱量が存分に感じられるエネルギーに満ちた映像となっている。

後半にはメンバーの「NCTzenと一緒に多くの記録を塗り替えていきます」という力強いメッセージも。グループ史上初めて全ユニットが集結したスタジアム公演だけでなく、これからのNCT NATIONの活躍にも期待が高まる、グループの魅力をたっぷり詰め込んだコンサート・フィルムだ。

『NCT NATION:To The World in Cinemas』は、12月6日より全国公開。