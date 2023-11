俳優が、海外の映画祭で発した一言が大きな話題となっている。新作『フェラーリ(原題)』のQ&Aセッション中、批判的な内容を伝えた質問者に向けて「f*** you(失せろ)」と言い放ったというのだ。

ドライバーはポーランドのカメリメージ映画祭で行われた『フェラーリ』の上映会後、鑑賞者からのQ&Aセッションに応じた。1人の男性から「衝突シーンについてはどう思われますか?私にとっては、残酷で強烈、そして安っぽく思えました。どうでしょう」と批判交じりの質問を投げかけられると、ドライバーは、「知らんわ、失せろ(f*** you. I dont know)」と一蹴。「次の質問は?」と続けたという。

X(旧Twitter)に投稿された動画では、その一部始終が映し出されている。落ち着いた様子のドライバーは水分を補給しながら耳を傾け、質問が終わると少しの沈黙ののちに発言。ジョークだと受け取られたのか、会場からは笑いが起きている。もっとも、発言時のドライバーの表情は読み取れず、真意を測りかねる。

