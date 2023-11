「東京コミコン2023」ステージイベント タイムテーブル

2023年12月8日~12月10日開催のポップカルチャーの祭典「東京コミックコンベンション2023」(東京コミコン2023)より、目玉となるステージイベントのタイムスケジュールが発表された。

11月14日現在、明らかになっているのは一部のみ。新情報が届けられ次第、このページで更新してお伝えする。

<1 日目> 12 月 8 日(金)

「東京コミコン2023」 イベントスケジュール

12:00~12:30 オープニングセレモニー 14:00~ セレブ・ステージ:ナタリア・テナ 16:45~ セレブ・ステージ:ポム・クレメンティエフ、エヴァンジェリン・リリー、ベネディクト・カンバーバッチ

*一人ずつの交替での登壇になります。

<2 日目> 12 月 9 日(土)

10:15~ セレブ・ステージ:マッツ・ミケルセン 14:15~ セレブ・ステージ:エヴァンジェリン・リリー 17:00~ セレブ・ステージ:トム・ヒドルストン

<3 日目> 12 月 10 日(日)

10:30~ セレブ・ステージ:クリストファー・ロイド 13:15~ セレブ・ステージ:ユアン・マクレガー、テムエラ・モリソン、ダニエル・ローガン 17:00~ グランドフィナーレ

※ステージ登壇時間はおおよそ20分ほどを予定しています。

※セレブの都合により、各日に於いて、登壇者・登壇時間が変更される場合がございますので、予めご了承下さい。

『東京コミコン2023』では、としてエヴァンジェリン・リリー、クリストファー・ロイド、としてマッツ・ミケルセン、ポム・クレメンティエフ、としてテムエラ・モリソン、ダニエル・ローガン、としてユアン・マクレガー、としてベネディクト・カンバーバッチ、としてトム・ヒドルストン、発表としてナタリア・テナの来日が決定済み。オールスターが東京に勢揃いする。は新田真剣佑が務める。

東京コミコン2023 開催概要 Ⓒ2023 Tokyo comic con All rights reserved. 会期 2023 年 12 月 8 日(金)11:00~20:009 日(土)10:00~20:0010 日(日)10:00~18:00 ※開催時間は変更となる可能性があります。 会場 幕張メッセ(〒261-0023 千葉県千葉市美浜区中瀬 2-1)1 ホール~4 ホール※ホールは変更となる可能性があります。 主催 株式会社東京コミックコンベンション、東京コミックコンベンション実行委員会 イベント内容 ・国内外映画、コミックなどの最新情報公開・企業出展(限定・先行商品の販売、グッズの展示など)・実際に映画で使用されたプロップ(小道具)や、レアグッズの展示・最新技術を使った様々なコンテンツの体験・海外セレブ俳優との交流・ステージでのライブやパフォーマンス ・コスプレイヤーとの交流、コンテスト ・漫画家やイラストレーターの作品展示や販売、「アーティストアレイ」 お問い合わせ先 東京コミックコンベンション事務局 info@tokyocomiccon.jp

