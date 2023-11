2023年9月22日に第1弾の5作品が公開され、好評を博した『BOND60 4Kレストア』リバイバル・ロードショー。11月17日からスタートする第2弾5作品の上映にあわせ、新規編集パンフレットが発売されることが決定した。

第2弾では、6代目、ダニエル・クレイグ主演の2作品『スカイフォール』(2012)『ノー・タイム・トゥ・ダイ』(2021)をはじめ歴代人気作計5作品がラインナップ。幅広い層のファンからの期待が高まるところ。

第2弾の上映にあわせて発売されるパンフレットは、『007』シリーズを手がけるイオンプロダクションズとアマゾンMGMスタジオと共に開発されたもの。今回上映される計10作品の成り立ちや魅力を余すところなく紹介する内容となっている。

パンフレットはA4判28ページで登場。販売価格は1,000円(税込)となっている。下記上映ラインナップと共にチェックしてみては。

第1弾 2023年9月22日(金)~※終了

第2弾 2023年11月17日(金)~

『BOND60 007 4Kレストア』上映ラインナップ007/ゴールデンアイ GoldenEye|1995年|130分|ピアース・ブロスナン 007は二度死ぬ You Only Live Twice|1967年|117分|ショーン・コネリー 007/私を愛したスパイ The Spy Who Loved Me|1977年|125分|ロジャー・ムーア 007/ロシアより愛をこめて From Russia with Love|1963年|115分|ショーン・コネリー 女王陛下の007 On Her Majesty's Secret Service 1969年|142分|ジョージ・レーゼンビーNo Time to Die|2021年|163分|ダニエル・クレイグ 007/スカイフォール Skyfall|2012年|144分|ダニエル・クレイグ 007/リビング・デイライツ The Living Daylights|1987年|131分|ティモシー・ダルトン 007/サンダーボール作戦 Thunderball|1965年|130分|ショーン・コネリー 007/ドクター・ノオ Dr. No|1962年|110分|ショーン・コネリー