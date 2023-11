(MCU)ドラマ「」で主演を務めたイマン・ヴェラーニが、シーズン2の製作を強く望んでいる。

2022年6月に配信されたドラマ「ミズ・」は、米ニュージャージーの女子高生カマラ・カーンがへと変貌を遂げていくオリジンストーリー。同シリーズ後、ミズ・マーベルはMCU最新作『』に主要キャラクターとして再登場を果たした。

米で『マーベルズ』制作の舞台裏について語るミズ・マーベル役のイマン・ヴェラーニは、現時点で未発表の「ミズ・マーベル」シーズン2についても言及。「私は我慢強いので」としながらも、本音を明かしている。

「正直に言えば、この映画(『マーベルズ』)でカマラが受け取っている愛が、シーズン2に対してみなさんが声を上げる後押しになればいいなと思っています。私はこの物語を絶対に続けたいです。カマラと彼女のコミュニティには、伝えるべき物語がたくさんあります。ブルーノのことももう一度見たいですし、ナキアもそう。そして私の物語も。シーズン2を作れたら最高ですね。」

『マーベルズ』では、「ミズ・マーベル」にも登場したカマラの家族も揃って登場。彼らと、キャプテン・マーベルやニック・フューリーとの絡みは絶妙な化学反応をもたらした。一方、ラストの展開から察するに、カマラはより大きな世界を舞台に活躍していくことが見込まれる。『マーベルズ』が成功し、「ミズ・マーベル」シーズン2も実現すれば、ヒーロー“ミズ・マーベル”としてのカマラの姿が期待できそうだ。ヴェラーニは「色々な方向性に進めると思います」と語っている。

Source:

The post first appeared on .