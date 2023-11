『ウォーキング・デッド：ダリル・ディクソン』シーズン2に『レジデント』あの人が出演

米AMCの大ヒットドラマ『ウォーキング・デッド』の人気キャラクター、ダリル・ディクソンを主人公にしたスピンオフ『ウォーキング・デッド:ダリル・ディクソン』。そのシーズン2に出演する新キャストを米Deadlineが報じている。

【関連記事】『ウォーキング・デッド』ノーマン・リーダスがパリで再び写真展開催へ

シーズン2に新たに出演するのは、医療ドラマ『レジデント 型破りな天才研修医』のデヴォン・プラヴェシュ役で知られるマニーシュ・ダヤール。世界の終末が訪れた後、マサチューセッツ州ボストンからメイン州に所有する家へと移ってきたエンジニアのアッシュを演じる。アッシュは非常に計画立った日々を送っており、毎日多くの時間を自ら改造した小型飛行機に乗って空を飛ぶことに費やしている。さらに裏庭には温室も持っており、そこで何をしているのかは不明…という謎を秘めたキャラクターのようだ。

EXCLUSIVE: ‘The Resident’ alum Manish Dayal has been tapped for a major recurring role in ‘The Walking Dead: Daryl Dixon - The Book of Carol,’ the second season of the Norman Reedus ‘TWD’ spinoff (click photo below for story) https://t.co/beZmiGsLvg

- Deadline Hollywood (@DEADLINE) November 9, 2023