全米映画俳優組合(SAG‐AFTRA)のストライキ終了を受け、の人気SFホラードラマ「 未知の世界」シーズン5の撮影が数日以内に開始となるようだ。

もともとシーズン5は2023年5月に撮影開始の予定だったが、同月に全米脚本家組合(WGA)がピケ張りに突入して延期に。WGAは9月末に契約の合意に達したが、7月に始まったSAG‐AFTRAのストライキは11月9日まで続いてたため、「ストレンジャー・シングス」シーズン5の撮影は半年も開始できない状態にあった。

SAG‐AFTRAのスト終結後、続々と映画やドラマシリーズの撮影開始が報じられるなか、米のインタビューにジム・ホッパー役のが対応。「ストライキ後の予定で何が最優先ですか?」と質問されると、「『ストレンジャー・シングス』の最終シーズンの撮影があるんですよね。2~3日後には行くんです。進めていかないと。遅れているから」と答えた。シーズン5の撮影はストライキが始まる直前に開始できる状態だったため、最終章に向けて発射準備は万端のようだ。

またハーバーは、SAG‐AFTRAと映画テレビプロデューサー同盟の合意により、確保されたアーティストの保護に満足している模様で、その進歩を称賛した。両組合のストライキでハリウッドは半年も機能不全に陥ってしまったが、脚本家と俳優が望んでいた権利と契約を手にしたことで、キャストとスタッフは前向きな気持ちで撮影に挑めるのではないだろうか。

なおシーズン5には、新キャストとして『ターミネーター』シリーズのサラ・コナー役で知られるリンダ・ハミルトンの参加が決定済み。エピソード監督として、『10 クローバーフィールド・レーン』(2016)『プレデター:ザ・プレイ』(2022)などでメガホンを取ったダン・トラクテンバーグが起用されている。

「ストレンジャー・シングス 未知の世界」シーズン5の配信開始日は未定。

Source:

The post first appeared on .