2023年12月31日の大みそかに放送される『第74回NHK紅白歌合戦』（NHK総合ほか／19時20分）の出場歌手44組が13日に発表された。

【写真】紅組から初出場するano

今年の番組テーマは「ボーダレス ‐超えてつながる大みそか‐」。司会を有吉弘行、橋本環奈、浜辺美波、高瀬耕造アナウンサーが務める。

初出場は、紅組から「オトナブルー」が話題を呼んだ新しい学校のリーダーズ、昨年はウタとして初出場したAdo、音楽、バラエティーと今年大活躍を見せたano、キャンディーズ時代以来46年ぶりの紅白の舞台となる伊藤蘭、TWICEの日本人メンバーにより今年結成されたMISAMOの5組。

白組からは、昨年まで司会として紅白に参加した大泉洋、『呪術廻戦 懐玉・玉折』のOPテーマ「青のすみか」がヒットしたキタニタツヤ、YouTubeなどインターネットで活躍し大人気を集める6人組・すとぷり、韓国出身の8人組グループ・Stray Kids、韓国の13人組グループ・SEVENTEEN、映画『THE FIRST SLAM DUNK』のエンディング主題歌「第ゼロ感」が大ヒットしたスリーピースロックバンド・10-FEET、頭はオオカミ、身体は人間という外見が特徴的な5人組ロックバンド・MAN WITH A MISSION、今年結成10周年を迎えヒット曲を連発したロックバンド・Mrs. GREEN APPLEの8組で紅白合わせて全13組となった。

会見にはano、伊藤蘭、MISAMO、大泉洋、キタニタツヤ、Stray Kids、MAN WITH A MISSION、Mrs. GREEN APPLEが出席。新しい学校のリーダーズ、Ado、すとぷり、SEVENTEEN、10-FEETはコメントを寄せた。

【紅組 初出場歌手】

新しい学校のリーダーズ

Ado

ano

伊藤蘭

MISAMO

【白組 初出場歌手】大泉洋キタニタツヤすとぷりStray KidsSEVENTEEN10-FEETMAN WITH A MISSIONMrs. GREEN APPLE