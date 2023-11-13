【出場歌手一覧】＜2023年＞第74回NHK紅白歌合戦 出場歌手発表
2023年12月31日の大みそかに放送される『第74回NHK紅白歌合戦』（NHK総合ほか／19時20分）の出場歌手44組が13日に発表された。
今年の番組テーマは「ボーダレス ‐超えてつながる大みそか‐」。司会を有吉弘行、橋本環奈、浜辺美波、高瀬耕造NHKアナウンサーが務める。
出場歌手の選考にあたっては「今年の活躍」「世論の支持」「番組の企画・演出」の3点を中心に検討の上、総合的に判断したという。
初出場は新しい学校のリーダーズ、Ado、ano、伊藤蘭、MISAMO、大泉洋、キタニタツヤ、すとぷり、Stray Kids、SEVENTEEN、10-FEET、MAN WITH A MISSION、Mrs. GREEN APPLEの13組となった。
今年の出場歌手は以下の通り。（）内の数字は出場回数。
【紅組】
あいみょん（5）
新しい学校のリーダーズ（初）
Ado（初）
ano（初）
石川さゆり（46）
伊藤蘭（初）
坂本冬美（35）
櫻坂46（3）
椎名林檎（8）
JUJU（2）
Superfly（7）
天童よしみ（28）
NiziU（4）
乃木坂46（9）
Perfume（16）
MISIA（8）
MISAMO（初）
水森かおり（21）
milet（4）
YOASOBI（3）
緑黄色社会（2）
LE SSERAFIM（2）
エレファントカシマシ（2）
大泉洋（初）
Official髭男dism（4）
キタニタツヤ（初）
郷ひろみ（36）
さだまさし（22）
JO1（2）
純烈（6）
鈴木雅之（6）
すとぷり（初）
Stray Kids（初）
SEVENTEEN（初）
10-FEET（初）
BE:FIRST（2）
福山雅治（16）
藤井フミヤ（6）
星野源（9）
MAN WITH A MISSION（初）
Mrs. GREEN APPLE（初）
三山ひろし（9）
山内惠介（9）
ゆず（14）