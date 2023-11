DC映画の数々や『アーミー・オブ・ザ・デッド』で知られる監督の最新作『 - パート1:炎の子』より、本予告編が公開された。とともに挑む、2部構成のビッグ・プロジェクト映画の第一弾だ。

スナイダーが20年以上構想し、黒澤明監督の名作『七人の侍』からインスパイアを受け創造した、壮大な銀河を舞台に贈る“規格外”なスペクタクル巨編。元々『スター・ウォーズ』新作としてルーカスフィルムに持ち込んだ企画という経緯がある。



舞台は、軍事力・財力・政治力の全てを手にする巨大帝国“マザーワールド”が支配する銀河。ある暗い過去から逃げ、惑星の片隅の平和な村で暮らしていた、心優しい熱き戦士コラ(ソフィア・ブテラ)。しかしある日、帝国の刺客が村に現れ侵略を開始。コラは蹂躙された村人の敵討ちのために立ち上がり、仲間集めの旅路へ向かう。

映像では、様々な惑星を巡りながら共に戦う戦士〈レベルズ〉を探すコラの姿が描かれている。同じ村の戦う農家ガンナー(ミヒウ・ハウスマン)とともにあらゆる惑星を往くコラが出会うのは、クセだらけなアウトローばかり。金でしか動かないクールな宇宙船パイロット・カイ(チャーリー・ハナム)、顔色ひとつ変えずに復讐心を燃やす二刀流使い・ネメシス(ペ・ドゥナ)、

酒に溺れる荒くれ剣闘士・タイタス将軍(ジャイモン・フンスー)、巨大な獣も手懐ける野人で実は元王子タラク(スタズ・ネア)、ケンカっ早すぎる傭兵軍団、リーダーのダリアン()&妹デブラ(クレオパトラ・コールマン)ら、強さは折り紙付きだが団結とは無縁なアウトローたち…。対するは冷酷非道な執行官、ノーブル提督(エド・スクライン)。人間味は一切ナシ、法と権力の権化であるノーブルが容赦なく彼らを駆逐しようと迫る。果たして団結力ゼロの寄せ集め〈チーム・レベルズ〉は、銀河から自由を奪った悪の帝国へリベンジを果たせるか?

『300<スリーハンドレッド>』『バットマン vs スーパーマン ジャスティスの誕生』など、ド派手で手に汗握るアクションに定評のあるスナイダー監督。そんな彼は映画制作を始めた大学時代にすでに、“いつか、ヤバめの奴らがチームを組む宇宙映画を作る”と公言していたといい、本作は彼が長年温めてきた渾身の力作。

スナイダー監督は、「ザック・スナイダー版『スター・ウォーズ』と評する人たちがいるだろう。しかし同時に、この作品は全く独自の異なる体験を与えるとも信じている」と、強い自信をみなぎらせている。

『キングスマン』の義足の殺し屋ガゼル役や、『スター・トレック BEYOND』『アトミック・ブロンド』のソフィア・ブテラを主人公コラ役に迎え、『パシフィック・リム』の主人公役で知られるチャーリー・ハナム、是枝裕和監督『空気人形』『ベイビー・ブローカー』や「静かなる海」のペ・ドゥナ、『羊たちの沈黙』『ファーザー』等で知られるレジェンド、など超豪華キャストが集結。

Netflix映画『REBEL MOON - パート1: 炎の子』 12月22日(金)世界独占配信

スナイダー監督がNetflixとタッグを組み、2部構成で世界へ叩き付ける挑戦作。『REBEL MOON - パート1:炎の子』は2023年12月22日(金)配信開始。

