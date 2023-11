(MCU)『』は、『VII アドベントチルドレン』からの影響があるようだ。監督のニア・ダコスタが米にて明らかにした。

劇中のいくつかのシーンで参考にしたという。ダコスタは『ファイナルファンタジーVII アドベントチルドレン』について、「とにかく素敵な作品で、ファイトシーンも素晴らしく、エンディングシーンもとてもよく出来ています。メインキャラクターが、他のキャラクターたちに支えられて空に投げ打たれるんです」と絶賛の様子で語った。

『ズ』では「ビデオのような見せ方にはしたくなかった」というが、今ではビデオゲームの方がシネマティックに進化していると、ダコスタは『The Last of Us』や『Horizon Zero Dawn』を挙げながら述べている。

『ファイナルファンタジーVII アドベントチルドレン』は、『FF』シリーズの伝説的タイトル『ファイナルファンタジーVII』の2年後の世界を描く続編にして、フルCGの映像作品だ。2004年と2005年のヴェネツィア国際映画祭に連続出品され、2006年には英語吹替版が北米と英国でリリース。アメリカン・アニメアワードで2007年の最優秀長編アニメ賞を受賞するなど、海外ファンからの人気や評価も高い。

ちなみに『ファイナルファンタジーVII』については、同じくマーベル映画の『エターナルズ』(2021)脚本家のカズ・フィルポも実写化したいとの。「幼い頃にプレイして、僕の人生を変えました」「僕の夢は、『ファイナルファンタジーVII』を史上最も壮大な物語に仕上げることです」。

