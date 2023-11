ユニバースの新たな幕開けを飾る新映画『(原題)』の撮影が、2024年3月に開始の見込みだという。

4ヶ月近くにわたって続いた全米俳優組合のストライキが暫定合意に達したことを受け、各スタジオが映画の米国公開日の発表を開始。2023年夏に製作準備を進めていた『スーパーマン:レガシー』は2025年6月11日の米国公開に向け、2024年3月に撮影開始を目指していると米が報じた。

本作はこれまで2025年7月11日に米公開予定だったことから、リリース日が1ヶ月前倒しになったことになる。今夏にスタジオが取り組んでいたプリプロダクションが順調に進んでいたということだろうか。いずれにしろ、新生DCユニバースを心待ちにしているファンにとっては朗報だ。

『スーパーマン:レガシー』は、スーパーマンのクリプトン人としてのレガシーと、カンザス州スモールビルで暮らすクラーク・ケントとしての背景が描かれる作品。

が監督・脚本を担当し、すでにスーパーマン役には、『Pearl パール』(2022)や硬派ドラマ「WE OWN THIS CITY -不正と汚職が支配する街-」(2022)などに出演したデヴィッド・コレンスウェットが決定済み。ロイス・レイン役には、「マーベラス・ミセス・メイゼル」(2017‐)の演技でエミー賞主演女優賞に輝いたレイチェル・ブロスナハンがキャスティングされている。

2人の脇を固めるメンバーは、ガイ・ガードナー役で『ザ・スーサイド・スクワッド “極”悪党、集結』(2021)などで知られるネイサン・フィリオン、ホークガール役で『トランスフォーマー 最後の騎士王』(2017)のイザベラ・メルセド、ミスター・テリフィック/マイケル・ホルト役には、『トワイライト』シリーズなどのエディ・ガテギ。

ガンが、共同CEO・会長のピーター・サフランとともにテコ入れする新DCユニバース第1弾となる映画『スーパーマン:レガシー(原題)』は、2024年3月に撮影開始見込み。2025年6月11日に米国公開予定。

